Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Ирландии разгорелся скандал из-за выселения украинских беженцев

В Ирландии разгорелся скандал из-за выселения украинских беженцев

Ua ru
Дата публикации 21 июня 2026 17:40
В Ирландии начали выселять украинских беженцев из отеля
Украинские беженцы в Ирландии. Фото: corkbeo.ie

В Ирландии разгорелся скандал из-за решения выселить украинских беженцев из отеля, где они проживали с начала полномасштабной войны. В защиту переселенцев выступил местный депутат Лиам Квейд. После этого он столкнулся с волной критики и оскорблений в соцсетях.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Cork Beo.

Скандал с выселением украинских беженцев в Ирландии

В пригороде Корка Мидлтоне на юге Ирландии власти начали поэтапное сворачивание программы размещения украинских беженцев в отеле Trabolgan Holiday Centre. С 2022 года там проживали украинцы, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за полномасштабной войны России против Украины и нашли убежище в Ирландии.

Решение о выселении вызвало дискуссию в местном сообществе. В поддержку украинских переселенцев публично выступил депутат от Социал-демократической партии Лиам Квейд. По его словам, после этого он начал получать многочисленные оскорбительные сообщения и подвергся критике в социальных сетях. Несмотря на это политик заявил, что и впредь будет отстаивать право украинских семей на жилье.

Квейд подчеркнул, что за несколько лет проживания в регионе многие украинцы уже стали частью местного сообщества. Дети учатся в школах, взрослые работают, а сами семьи принимают активное участие в жизни района. Именно поэтому, по его мнению, массовое переселение может иметь серьезные социальные последствия.

Читайте также:

"Это семьи, которые стали частью Восточного Корка, дети ходят в местные школы, родители работают в этом районе, люди вносят свой вклад в жизнь окружающего сообщества. Никто не делает вид, что условия предоставления временного жилья могут оставаться неизменными вечно. Но переселение сотен людей, в частности детей, пожилых людей и людей с инвалидностью, будет иметь серьезные последствия, вынуждая семьи переходить на рынок аренды жилья, который и без того находится в кризисе", — заявил Квейд.

Депутат считает, что перевод сотен людей на открытый рынок аренды лишь усугубит жилищный кризис в регионе и создаст дополнительные трудности как для украинских беженцев, так и для местных жителей.

Новини.LIVE сообщали, что недавно омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что из-за войны Украину были вынуждены покинуть более 5,7 млн граждан. По данным ООН, люди уехали из-за российской агрессии и были разлучены с родными на долгие годы.

Новини.LIVE также писали, что экономист Руслан Черный заявил, что после возможного открытия границ для мужчин массового оттока населения не ожидается. В то же время, по его прогнозу, Украину могут покинуть ещё до 1,5–2 млн граждан. Он отмечает, что большинство тех, кто планировал выезд, уже сделали это ранее.

Ирландия беженцы переселенцы
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации