В Ирландии начали выселять украинских беженцев из отеля

Украинские беженцы в Ирландии. Фото: corkbeo.ie

В Ирландии разгорелся скандал из-за решения выселить украинских беженцев из отеля, где они проживали с начала полномасштабной войны. В защиту переселенцев выступил местный депутат Лиам Квейд. После этого он столкнулся с волной критики и оскорблений в соцсетях.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Cork Beo.

Скандал с выселением украинских беженцев в Ирландии

В пригороде Корка Мидлтоне на юге Ирландии власти начали поэтапное сворачивание программы размещения украинских беженцев в отеле Trabolgan Holiday Centre. С 2022 года там проживали украинцы, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за полномасштабной войны России против Украины и нашли убежище в Ирландии.

Решение о выселении вызвало дискуссию в местном сообществе. В поддержку украинских переселенцев публично выступил депутат от Социал-демократической партии Лиам Квейд. По его словам, после этого он начал получать многочисленные оскорбительные сообщения и подвергся критике в социальных сетях. Несмотря на это политик заявил, что и впредь будет отстаивать право украинских семей на жилье.

Квейд подчеркнул, что за несколько лет проживания в регионе многие украинцы уже стали частью местного сообщества. Дети учатся в школах, взрослые работают, а сами семьи принимают активное участие в жизни района. Именно поэтому, по его мнению, массовое переселение может иметь серьезные социальные последствия.

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"Это семьи, которые стали частью Восточного Корка, дети ходят в местные школы, родители работают в этом районе, люди вносят свой вклад в жизнь окружающего сообщества. Никто не делает вид, что условия предоставления временного жилья могут оставаться неизменными вечно. Но переселение сотен людей, в частности детей, пожилых людей и людей с инвалидностью, будет иметь серьезные последствия, вынуждая семьи переходить на рынок аренды жилья, который и без того находится в кризисе", — заявил Квейд.

Депутат считает, что перевод сотен людей на открытый рынок аренды лишь усугубит жилищный кризис в регионе и создаст дополнительные трудности как для украинских беженцев, так и для местных жителей.

Новини.LIVE сообщали, что недавно омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что из-за войны Украину были вынуждены покинуть более 5,7 млн граждан. По данным ООН, люди уехали из-за российской агрессии и были разлучены с родными на долгие годы.

Новини.LIVE также писали, что экономист Руслан Черный заявил, что после возможного открытия границ для мужчин массового оттока населения не ожидается. В то же время, по его прогнозу, Украину могут покинуть ещё до 1,5–2 млн граждан. Он отмечает, что большинство тех, кто планировал выезд, уже сделали это ранее.