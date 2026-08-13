В Германии допустили, что атаку на самолет Украины совершила РФ

Грузовой самолет DHL и украинские грузовые самолеты "Антонов" в аэропорту Лейпциг/Галле. Фото: REUTERS/Axel Schmidt

Аркадий Пастула Редактор ленты новостей

Немецкие службы безопасности практически не сомневаются в том, что за диверсией против украинского транспортного самолета Ан-124 "Руслан" в аэропорту Лейпциг/Галле стоит Россия. Несмотря на то, что анализ деталей указывает на очередную секретную операцию Кремля, Берлин воздерживается от прямых публичных обвинений до завершения всех следственных процедур.

Об этом сообщает Spiegel, передает Новини.LIVE.

Нападение на украинский самолет в Германии

Спецслужбы Германии после детального анализа собранных материалов пришли к выводу, что за нападением на украинский грузовой самолет Ан-124 "Руслан" в аэропорту Лейпциг/Галле с высокой вероятностью стоит Россия.

В то же время немецкие власти пока воздерживаются от официальных заявлений и прямых обвинений в адрес Кремля. Там объясняют такую осторожность отсутствием стопроцентной уверенности.

Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт заявил о возможности "сценария гибридной атаки", имея в виду спланированную секретную операцию иностранного государства. В то же время глава ведомства также не спешит публично называть конкретного виновника.

Правоохранительные органы формально продолжают проверять и другие версии, однако считают их маловероятными.

Издание пишет, что если подозрение подтвердится, то правительству Германии придется отреагировать. Как минимум, будет проведено немедленное расследование дела НАТО.

Как писали Новини.LIVE, в ночь на 5 августа в немецком аэропорту Лейпциг/Галле возле украинского самолета "Антонов" обнаружили беспилотник с детонатором. Немецкая полиция проверяет версию о возможной диверсии.

Впоследствии в МИД Украины сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал, а самолеты не получили повреждений. Кроме того, в МВД Германии опровергли информацию о том, что самолет был загружен боеприпасами, предназначенными для Украины.

А по информации СМИ, инцидент с украинским самолетом мог быть попыткой реального подрыва, а не просто запугиванием. По предварительным данным, взрыва удалось избежать из-за технической неисправности беспилотника.