В Донецкой области 100-летняя бабушка оформила загранпаспорт

В Донецкой области 100-летняя бабушка оформила загранпаспорт

Дата публикации 22 апреля 2026 23:38
В Донецкой области 100-летняя бабушка оформила загранпаспорт
Александра Ивановна. Фото: Государственная миграционная служба Украины

В Донецкой области 100-летней женщине оформили загранпаспорт. Документ для пожилой гражданки Украины изготовили представители Славянского отдела Главного управления Государственной миграционной службы Украины. Вскоре Александра Ивановна его получит.

Об этом 22 апреля сообщили в Государственной миграционной службе Украины, передает Новини.LIVE.

Загранпаспорт для 100-летней жительницы Донецкой области

Женщина 1925 года рождения обратилась в Миграционную службу, чтобы оформить паспорт гражданина Украины для выезда за границу. Документ ей нужен, чтобы путешествовать в Европу. Александра Ивановна хочет отдохнуть и навестить внучку.

"Желаем уважаемой госпоже Александре Ивановне крепкого здоровья, приятного путешествия, хороших впечатлений, еще долгих и счастливых лет жизни", — отметили в Государственной миграционной службе Украины.

Гражданам напоминают, что оформить паспортные документы можно в любом подразделении Миграционной службы. От места регистрации предоставление миграционных услуг не зависит.

Читайте также:

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Миграционную службу Днепропетровской области сообщал, что 101-летняя жительница Павлограда впервые оформила загранпаспорт. Женщина решила поехать в Германию, где живут ее родственники. Документ для нее изготовили вне очереди.

Также Новини.LIVE со ссылкой на пленарное заседание Верховной Рады сообщал об изменениях в паспортах граждан Украины. Все записи в документах должны быть на украинском языке. Ранее информацию дублировали на русском.

Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
