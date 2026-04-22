Головна Новини дня На Донеччині 100-річна бабуся оформила закордонний паспорт

На Донеччині 100-річна бабуся оформила закордонний паспорт

Дата публікації: 22 квітня 2026 23:38
Олександра Іванівна. Фото: Державна міграційна служба України

У Донецькій області 100-річній жінці оформили закордонний паспорт. Документ для літньої громадянки України виготовили представники Слов'янського відділу Головного управління Державної міграційної служби України. Невдовзі Олександра Іванівна його отримає.

Про це 22 квітня повідомили в Державній міграційній службі України, передає Новини.LIVE.

Закордонний паспорт для 100-річної жительки Донеччини

Жінка 1925 року народження звернулася до Міграційної служби, щоб оформити паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Документ їй потрібен, аби подорожувати до Європи. Олександра Іванівна хоче відпочити та відвідати онуку.

"Бажаємо шановній пані Олександрі Іванівні міцного здоров'я, приємної подорожі, гарних вражень, ще довгих і щасливих років життя", — зазначили в Державній міграційній службі України.

Громадянам нагадують, що оформити паспортні документи можна в будь-якому підрозділі Міграційної служби. Від місця реєстрації надання міграційних послуг не залежить. 

Читайте також:

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Міграційну службу Дніпропетровської області повідомляв, що 101-річна жителька Павлограду вперше оформила закордонний паспорт. Жінка вирішила поїхати до Німеччини, де живуть її родичі. Документ для неї виготовили поза чергою.

Також Новини.LIVE з посиланням на пленарне засідання Верховної Ради повідомляв про зміни в паспортах громадян України. Усі записи в документах мають бути українською. Раніше інформацію дублювали російською.

Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Марія Чекарьова
