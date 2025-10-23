З українських паспортів зникне російська мова

Нардепи голосують. Фото: пресслужба ВРУ

Верховна Рада ухвалила постанову №13369 про зміни до паспорта громадянина України, у тому числі для виїзду за кордон. "За" проголосували 265 нардепів.

Про це стало відомо під час пленарного засідання Верховної Ради у четвер, 23 жовтня.

Що зміниться

У документі зазначається, що усі записи в паспорті у формі книжечки повинні бути лише українською мовою. Досі інформація в паспорті українців дублювалась російською мовою.

Таким чином положення про закордонні паспорти, яке було затверджене у 1992 році, буде скасовано, оскільки воно не відповідає сучасним законам.

Зазначимо, що з 2016 року паспорт громадянина України оформлюється лише у вигляді ID-картки. А останні паспорти-книжечки були надруковані ще у 2014 році.

Проте зараз паспорти-книжечки можуть видаватися за рішенням суду. У таких випадках усі записи в цих паспортах мають бути лише українською мовою.

Що робити, якщо у вас паспорт-книжечка старого зразка

Якщо ви маєте паспорт-книжечку — вона залишиться чинною.

