Україна
Паспорти українців зміняться — яке рішення ухвалила Рада

Паспорти українців зміняться — яке рішення ухвалила Рада

Ua ru
Дата публікації: 23 жовтня 2025 12:22
Оновлено: 12:33
З українських паспортів зникне російська мова
Нардепи голосують. Фото: пресслужба ВРУ

Верховна Рада ухвалила постанову №13369 про зміни до паспорта громадянина України, у тому числі для виїзду за кордон. "За" проголосували 265 нардепів.

Про це стало відомо під час пленарного засідання Верховної Ради у четвер, 23 жовтня.

Читайте також:

Що зміниться

У документі зазначається, що усі записи в паспорті у формі книжечки повинні бути лише українською мовою. Досі інформація в паспорті українців дублювалась російською мовою.

Таким чином положення про закордонні паспорти, яке було затверджене у 1992 році, буде скасовано, оскільки воно не відповідає сучасним законам.

Зазначимо, що з 2016 року паспорт громадянина України оформлюється лише у вигляді ID-картки. А останні паспорти-книжечки були надруковані ще у 2014 році.

Проте зараз паспорти-книжечки можуть видаватися за рішенням суду. У таких випадках усі записи в цих паспортах мають бути лише українською мовою.

Що робити, якщо у вас паспорт-книжечка старого зразка

Якщо ви маєте паспорт-книжечку — вона залишиться чинною.

Нагадаємо, нещодавно Кабмін затвердив правила для набуття множинного громадянства.

Також ми писали, що українці можуть отримати штраф за "неправильний" паспорт.

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
