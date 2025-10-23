Из украинских паспортов исчезнет русский язык

Паспорта украинцев изменятся — какое решение приняла Рада
Верховная Рада приняла постановление №13369 об изменениях в паспорте гражданина Украины, в том числе для выезда за границу. "За" проголосовали 265 нардепов.
Об этом стало известно во время пленарного заседания Верховной Рады в четверг, 23 октября.
Что изменится
В документе отмечается, что все записи в паспорте в форме книжечки должны быть только на украинском языке. До сих пор информация в паспорте украинцев дублировалась на русском языке.
Таким образом положение о загранпаспортах, которое было утверждено в 1992 году, будет отменено, поскольку оно не соответствует современным законам.
Отметим, что с 2016 года паспорт гражданина Украины оформляется только в виде ID-карты. А последние паспорта-книжечки были напечатаны еще в 2014 году.
Однако сейчас паспорта-книжечки могут выдаваться по решению суда. В таких случаях все записи в этих паспортах должны быть только на украинском языке.
Что делать, если у вас паспорт-книжечка старого образца
Если у вас есть паспорт-книжечка — она останется в силе.
