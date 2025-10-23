Из украинских паспортов исчезнет русский язык

Нардепы голосуют. Фото: пресс-служба ВРУ

Верховная Рада приняла постановление №13369 об изменениях в паспорте гражданина Украины, в том числе для выезда за границу. "За" проголосовали 265 нардепов.

Об этом стало известно во время пленарного заседания Верховной Рады в четверг, 23 октября.

Что изменится

В документе отмечается, что все записи в паспорте в форме книжечки должны быть только на украинском языке. До сих пор информация в паспорте украинцев дублировалась на русском языке.

Таким образом положение о загранпаспортах, которое было утверждено в 1992 году, будет отменено, поскольку оно не соответствует современным законам.

Отметим, что с 2016 года паспорт гражданина Украины оформляется только в виде ID-карты. А последние паспорта-книжечки были напечатаны еще в 2014 году.

Однако сейчас паспорта-книжечки могут выдаваться по решению суда. В таких случаях все записи в этих паспортах должны быть только на украинском языке.

Что делать, если у вас паспорт-книжечка старого образца

Если у вас есть паспорт-книжечка — она останется в силе.

Напомним, недавно Кабин утвердил правила для приобретения множественного гражданства.

