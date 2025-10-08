Правительство утвердило правила выбора государств для множественного гражданства

Люди в паспортном сервисе. Фото: ГП ""Документ

Кабинет Министров Украины утвердил постановление, разработанное Министерством иностранных дел, которое определяет критерии выбора иностранных государств для введения упрощенного порядка приобретения украинского гражданства. Соответствующее решение приняли 8 октября.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины в Telegram.

Критерии для множественного гражданства

Введение института множественного гражданства откроет возможность этническим украинцам, которые имеют иностранное гражданство, получить паспорт Украины без необходимости отказываться от гражданства других стран.

Как отметил министр иностранных дел Андрей Сибига, это позволит сотням тысяч украинцев в мире восстановить правовую связь с Родиной.

"Потенциально речь идет об увеличении количества граждан Украины — ведь сотни тысяч этнических украинцев и их потомков смогут восстановить правовую связь со своей Родиной", — подчеркнул Сибига.

Согласно постановлению, приоритет будет предоставляться странам, которые входят в круг ближайших союзников Украины. Среди ключевых критериев — членство в Группе семи и Европейском Союзе, введение санкций против России, поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины, позиция во время голосований в международных организациях, наличие стратегического партнерства и уровень финансовой поддержки нашего государства.

Перечень конкретных стран будет определен отдельным решением правительства. Документ также регламентирует порядок формирования и утверждения этого перечня.

Министр иностранных дел подчеркнул, что принятие единого подхода к определению таких государств является важным шагом в укреплении связи между Украиной и ее гражданами за рубежом.

"Сегодня главное то, что мы четко урегулировали единый подход и единый перечень критериев. Это государственный подход, который правильно сочетает сохранение единства мирового украинства и стратегические приоритеты национальной безопасности Украины", — отметил глава МИД.

Ранее Владимир Зеленский подписал закон, который вводит множественное гражданство в Украине. Стало известно, что при реализации этого закона Украина прежде всего будет заключать соглашения с государствами, где проживает больше всего украинцев, а также со странами-партнерами.

До этого Верховная Рада Украины приняла законопроект №11469, который предусматривает введение института множественного гражданства.