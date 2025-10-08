Уряд затвердив правила вибору держав для множинного громадянства

Люди у паспортному сервісі. Фото: ДП "Документ"

Кабінет Міністрів України затвердив постанову, розроблену Міністерством закордонних справ, яка визначає критерії вибору іноземних держав для запровадження спрощеного порядку набуття українського громадянства. Відповідне рішення ухвалили 8 жовтня.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України у Telegram.

Критерії для множинного громадянства

Запровадження інституту множинного громадянства відкриє можливість етнічним українцям, які мають іноземне громадянство, отримати паспорт України без потреби відмовлятися від громадянства інших країн.

Як зазначив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, це дозволить сотням тисяч українців у світі відновити правовий зв’язок із Батьківщиною.

"Потенційно йдеться про збільшення кількості громадян України — адже сотні тисяч етнічних українців та їхніх нащадків матимуть змогу відновити правовий зв'язок зі своєю Батьківщиною", — підкреслив Сибіга.

Згідно з постановою, пріоритет надаватиметься країнам, які входять до кола найближчих союзників України. Серед ключових критеріїв — членство у Групі семи та Європейському Союзі, запровадження санкцій проти Росії, підтримка суверенітету й територіальної цілісності України, позиція під час голосувань у міжнародних організаціях, наявність стратегічного партнерства та рівень фінансової підтримки нашої держави.

Перелік конкретних країн буде визначено окремим рішенням уряду. Документ також регламентує порядок формування та затвердження цього переліку.

Міністр закордонних справ наголосив, що ухвалення єдиного підходу до визначення таких держав є важливим кроком у зміцненні зв’язку між Україною та її громадянами за кордоном.

"Сьогодні головне те, що ми чітко врегулювали єдиний підхід і єдиний перелік критеріїв. Це державницький підхід, який правильно поєднує збереження єдності світового українства та стратегічні пріоритети національної безпеки України", — зазначив глава МЗС.

Раніше Володимир Зеленський підписав закон, який запроваджує множинне громадянство в Україні. Стало відомо, що під час реалізації цього закону Україна передусім укладатиме угоди з державами, де проживає найбільше українців, а також із країнами-партнерами.

