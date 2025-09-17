Бабуся віком 101 рік оформила закордонний паспорт у Павлограді

Бабуся оформлює документ у Павлограді. Фото: facebook.com/dp.dmsu

У Павлограді на Дніпропетровщині бабуся 1924 року народження вперше оформила закордонний паспорт. Вона захотіла поїхати до родичів у Німеччину.

Про це у Facebook повідомляє Міграційна служба Дніпропетровської області.

Що відомо

"До відділу №15 у м. Павлограді ГУ ДМС в Дніпропетровській області за отриманням послуги з оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон звернулась жінка 1924 року народження", — повідомляє міграційна служба.

Як стало відомо, бабуся, яка проживає одна, виявила бажання поїхати в Німеччину до своїх родичів у віці 101 році.

"Небайдужі сусіди, які дбають про її стан та піклуються про неї у повсякденному житті, з розумінням поставились до такого бажання й допомогли у розв'язанні цього питання", — йдеться у повідомленні.

Зокрема, сусіди супроводили жінку до найближчого відділку міграційної служби. У свою чергу працівники ДСНС позачергово оформили бабусі документ для виїзду за кордон.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що коли українцям виповнюється 14 років, вони зобов'язані отримати паспорт — документ, який підтверджує особу. У разі, якщо паспорт вчасно не оновити або ж не замінити — доведеться заплатити штраф.

Також ми інформували, що по досягненню 25 та 45 років, громадянам України потрібно оновлювати фото у паспорті-книжечці. Ці вимоги стосуються кожної людини.