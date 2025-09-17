Видео
Главная Новости дня В Павлограде 101-летняя бабушка впервые оформила загранпаспорт

В Павлограде 101-летняя бабушка впервые оформила загранпаспорт

Ua ru
Дата публикации 17 сентября 2025 07:21
Бабушка в возрасте 101 год оформила загранпаспорт в Павлограде
Бабушка оформляет документ в Павлограде. Фото: facebook.com/dp.dmsu

В Павлограде Днепропетровской области бабушка 1924 года рождения впервые оформила загранпаспорт. Она захотела поехать к родственникам в Германию.

Об этом в Facebook сообщает Миграционная служба Днепропетровской области.

Читайте также:

Что известно

"В отдел №15 в г. Павлограде ГУ ГМС в Днепропетровской области за получением услуги по оформлению паспорта гражданина Украины для выезда за границу обратилась женщина 1924 года рождения", — сообщает миграционная служба.

Как стало известно, бабушка, проживающая одна, изъявила желание поехать в Германию к своим родственникам в возрасте 101 году.

"Неравнодушные соседи, которые заботятся о ее состоянии и заботятся о ней в повседневной жизни, с пониманием отнеслись к такому желанию и помогли в решении этого вопроса", — говорится в сообщении.

В частности, соседи сопроводили женщину в ближайшее отделение миграционной службы. В свою очередь работники ГСЧС вне очереди оформили бабушке документ для выезда за границу.

Напомним, недавно мы писали, что когда украинцам исполняется 14 лет, они обязаны получить паспорт — документ, подтверждающий личность. В случае, если паспорт вовремя не обновить или же не заменить — придется заплатить штраф.

Также мы информировали, что по достижению 25 и 45 лет, гражданам Украины нужно обновлять фото в паспорте-книжечке. Эти требования касаются каждого человека.

Германия Днепропетровская область документы загранпаспорт Украины паспорт бабушки
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
