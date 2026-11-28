На Днепропетровщине ввели индивидуальные графики отключений света
В Днепропетровской области в субботу, 28 ноября, введены индивидуальные графики отключений электроэнергии. В настоящее время применять привычные графики по очередям и подочередям невозможно, поскольку российские удары нанесли значительные повреждения энергообъектам региона.
Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК, передает Новини.LIVE.
Индивидуальные графики отключений электроэнергии в Днепропетровской области 28 ноября
Для удобства жителей ДТЭК Днепровские электросети формирует графики отключений индивидуально для каждого дома. Даже в соседних домах время отсутствия электроэнергии может отличаться из-за подключения к разным линиям электропередач.
График можно узнать на сайте ДТЭК Днепровские электросети или в чат-боте. Там необходимо указать улицу и номер дома. График на следующий день публикуют каждый вечер.
"Ситуация в энергосистеме может измениться в течение суток. Если Укрэнерго обновит команды по отключениям, мы скорректируем графики. Проверяйте актуальные часы по своему адресу", — говорится в сообщении.
В ДТЭК просят после возобновления электроснабжения подождать не менее 15 минут, прежде чем пользоваться мощными электроприборами.
Включать их рекомендуют постепенно, по одному, чтобы избежать чрезмерной нагрузки на сеть.
Как писали Новини.LIVE со ссылкой на ДТЭК, из-за длительного отсутствия электроэнергии в Днепропетровской области растет нагрузка на энергетическую инфраструктуру. Это приводит к более частой необходимости ремонта сетей.
Ранее депутат Днепровского городского совета Даниил Миро сообщил о сложной ситуации с электроснабжением в городе. Он отметил, что в отдельных районах света нет в течение двух-трёх суток.