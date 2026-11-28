Энергетик. Фото: ДТЭК

В Днепропетровской области в субботу, 28 ноября, введены индивидуальные графики отключений электроэнергии. В настоящее время применять привычные графики по очередям и подочередям невозможно, поскольку российские удары нанесли значительные повреждения энергообъектам региона.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК, передает Новини.LIVE.

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Индивидуальные графики отключений электроэнергии в Днепропетровской области 28 ноября

Для удобства жителей ДТЭК Днепровские электросети формирует графики отключений индивидуально для каждого дома. Даже в соседних домах время отсутствия электроэнергии может отличаться из-за подключения к разным линиям электропередач.

График можно узнать на сайте ДТЭК Днепровские электросети или в чат-боте. Там необходимо указать улицу и номер дома. График на следующий день публикуют каждый вечер.

"Ситуация в энергосистеме может измениться в течение суток. Если Укрэнерго обновит команды по отключениям, мы скорректируем графики. Проверяйте актуальные часы по своему адресу", — говорится в сообщении.

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В ДТЭК просят после возобновления электроснабжения подождать не менее 15 минут, прежде чем пользоваться мощными электроприборами.

Включать их рекомендуют постепенно, по одному, чтобы избежать чрезмерной нагрузки на сеть.

Пост ДТЭК. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на ДТЭК, из-за длительного отсутствия электроэнергии в Днепропетровской области растет нагрузка на энергетическую инфраструктуру. Это приводит к более частой необходимости ремонта сетей.

Ранее депутат Днепровского городского совета Даниил Миро сообщил о сложной ситуации с электроснабжением в городе. Он отметил, что в отдельных районах света нет в течение двух-трёх суток.