Енергетик. Фото: ДТЕК

У Дніпропетровській області у суботу, 28 листопада, запроваджено індивідуальні графіки відключень світла. Наразі застосовувати звичні графіки за чергами та підчергами неможливо, оскільки російські удари завдали значних пошкоджень енергообʼєктам регіону.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК, передає Новини.LIVE.

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Індивідуальні графіки відключень світла на Дніпропетровщині 28 листопада

Для зручності мешканців ДТЕК Дніпровські електромережі формує графіки відключень індивідуально для кожного будинку. Навіть у сусідніх будинках час відсутності електроенергії може відрізнятися через підключення до різних ліній електропередач.

Графік можна дізнатися на сайті ДТЕК Дніпровські електромережі або у чат-боті. Там необхідно вказати вулицю та номер будинку. Графік на наступний день публікують щовечора.

"Ситуація в енергосистемі може змінитися протягом доби. Якщо Укренерго оновить команди щодо відключень, ми скоригуємо графіки. Перевіряйте актуальні години за своєю адресою", — йдеться у повідомленні.

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У ДТЕК просять після відновлення електропостачання зачекати щонайменше 15 хвилин, перш ніж користуватися потужними електроприладами.

Вмикати їх радять поступово, по одному, щоб уникнути надмірного навантаження на мережу.

Допис ДТЕК. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на ДТЕК, через тривалу відсутність електроенергії на Дніпропетровщині зростає навантаження на енергетичну інфраструктуру. Це призводить до частішої потреби в ремонті мереж.

Раніше депутат Дніпровської міської ради Данило Міро повідомив про складну ситуацію з електропостачанням у місті. Він зазначив, що в окремих районах світла немає протягом двох-трьох діб.