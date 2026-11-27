Енергетик. Фото: ДТЕК

У Дніпропетровській області ситуація зі світлом залишається складною через постійні російські удари. Наразі ДТЕК тестує новий формат графіків відключень для регіону.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК, передає Новини.LIVE.

Реклама

Ситуація зі світлом на Дніпропетровщині

За розпорядженням Укренерго в Дніпрі та чотирьох районах області — Дніпровському, Самарівському, Кам’янському й Павлоградському — зберігаються аварійні відключення електроенергії. Графіки наразі не застосовують.

Паралельно ДТЕК Дніпровські електромережі випробовує оновлений формат графіків відключень. Він має зробити для жителів області зрозуміліший розклад подачі електроенергії.

"Щойно ситуацію вдасться стабілізувати та екстрені відключення будуть скасовані, розповімо детальніше про нові графіки та як ними користуватися", — йдеться у повідомленні.

Читайте також:

Допис ДТЕК. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, 27 листопада російські загарбники атакували пʼять районів Дніпропетровської області. Ворог вбив одну людину та поранив двох чоловіків віком 45 та 55 років. Окупанти били дронами.

Також ДТЕК повідомляв, що на Дніпропетровщині кількість аварій в електромережах різко зросла. Зокрема, за добу компанія отримала 59 тисяч дзвінків від споживачів, а майже 1 700 звернень стосувалися аварій, які потребують ремонту.