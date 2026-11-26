Енергетик біля зруйнованого енергообʼєкта. Фото: facebook.com/DTEKcompany/

Тривалі відключення електроенергії створюють додаткове навантаження на інфраструктуру регіону. Через це енергетикам доводиться частіше усувати пошкодження, а жителів просять обережніше користуватися потужними електроприладами після відновлення живлення.

Про це повідомили у ДТЕК Дніпровські електромережі, інформує Новини.LIVE.

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Скільки аварій зафіксували у Дніпрі та області

За минулу добу компанія отримала 59 тисяч дзвінків від споживачів. Майже 1 700 звернень стосувалися аварій, які потребують ремонту. Приблизно половина цих заявок пов'язана з несправностями електромереж усередині будинків, решта — з пошкодженнями мереж ДТЕК.

Допис ДТЕК. Фото: скриншот

Щоб швидше усувати аварії та відновлювати електропостачання, компанія посилила ремонтні бригади. Енергетики також взаємодіють із керуючими компаніями та ОСББ.

Чому після повернення світла виникають аварії

За даними ДТЕК, основною причиною зростання кількості пошкоджень стало перевантаження мереж після відновлення електропостачання. Коли споживачі одночасно вмикають багато потужних приладів, можуть виходити з ладу запобіжники, трансформатори й електрощити.

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У компанії закликають не вмикати всю техніку одночасно. Зокрема, у перші 30 хвилин після повернення світла бойлери, обігрівачі та інші потужні електроприлади варто запускати поступово, по черзі. Це допоможе зменшити навантаження на мережу та ризик нових аварій.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що в окремих районах Дніпра електроенергія може бути відсутня по дві-три доби. За словами депутата міської ради Данила Міро, навіть короткочасне відновлення живлення на годину-півтори не розв'язує проблеми, а звичні графіки відключень фактично не діють.

Також 24 листопада через знеструмлення в Дніпрі повністю зупинилися трамваї та тролейбуси. Пасажирам довелося пересісти на автобуси, через що на зупинках утворилися черги. Того дня місто також зазнало російської атаки, внаслідок якої пошкодило багатоповерхівку та постраждали четверо людей.