Энергетик возле разрушенного энергообъекта. Фото: facebook.com/DTEKcompany/

Длительные отключения электроэнергии создают дополнительную нагрузку на инфраструктуру региона. Из-за этого энергетикам приходится чаще устранять повреждения, а жителей просят более осторожно пользоваться мощными электроприборами после возобновления подачи электроэнергии.

Об этом сообщили в ДТЭК "Днепровские электросети", передает Новини.LIVE.

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Сколько аварий зафиксировали в Днепре и области

За прошедшие сутки компания получила 59 тысяч звонков от потребителей. Почти 1 700 обращений касались аварий, требующих ремонта. Примерно половина этих заявок связана с неисправностями электросетей внутри домов, остальные — с повреждениями сетей ДТЭК.

Пост ДТЕК. Фото: скриншот

Чтобы быстрее устранять аварии и восстанавливать электроснабжение, компания усилила ремонтные бригады. Энергетики также взаимодействуют с управляющими компаниями и ОСМД.

Почему после восстановления электроснабжения возникают аварии

По данным ДТЭК, основной причиной роста количества повреждений стала перегрузка сетей после восстановления электроснабжения. Когда потребители одновременно включают много мощных приборов, могут выходить из строя предохранители, трансформаторы и электрощиты.

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В компании призывают не включать всю технику одновременно. В частности, в первые 30 минут после восстановления электроснабжения бойлеры, обогреватели и другие мощные электроприборы следует запускать постепенно, по очереди. Это поможет снизить нагрузку на сеть и риск новых аварий.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в отдельных районах Днепра электроэнергия может отсутствовать по два-три суток. По словам депутата городского совета Даниила Миро, даже кратковременное восстановление электроснабжения на час-полтора не решает проблемы, а привычные графики отключений фактически не действуют.

Также 24 ноября из-за отключения электроэнергии в Днепре полностью остановились трамваи и троллейбусы. Пассажирам пришлось пересесть на автобусы, из-за чего на остановках образовались очереди. В тот день город также подвергся российской атаке, в результате которой было повреждено многоэтажное здание и пострадали четыре человека.