Энергетик. Фото: ДТЭК

В Днепропетровской области ситуация с электроснабжением остается сложной из-за постоянных российских ударов. В настоящее время ДТЭК тестирует новый формат графиков отключений для региона.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК, передает Новини.LIVE.

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Ситуация с электроснабжением в Днепропетровской области

По распоряжению Укрэнерго в Днепре и четырех районах области — Днепровском, Самаровском, Каменском и Павлоградском — сохраняются аварийные отключения электроэнергии. Графики пока не применяются.

Параллельно ДТЭК Днепровские электросети тестирует обновленный формат графиков отключений. Он должен сделать расписание подачи электроэнергии более понятным для жителей области.

"Как только ситуацию удастся стабилизировать и экстренные отключения будут отменены, мы расскажем подробнее о новых графиках и о том, как ими пользоваться", — говорится в сообщении.

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Сообщение ДТЭК. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE, 27 ноября российские захватчики атаковали пять районов Днепропетровской области. Враг убил одного человека и ранил двух мужчин в возрасте 45 и 55 лет. Оккупанты били дронами.

Также ДТЭК сообщал, что в Днепропетровской области количество аварий в электросетях резко возросло. В частности, за сутки компания получила 59 тысяч звонков от потребителей, а почти 1 700 обращений касались аварий, нуждающихся в ремонте.