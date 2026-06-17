В Днепропетровской области объявили о новой принудительной эвакуации детей

В Днепропетровской области в 23 населенных пунктах объявлена эвакуация
В Днепропетровской области расширили перечень населенных пунктов, где введена принудительная эвакуация семей с детьми. Новые меры касаются 23 сел и поселков Синельниковского района, откуда в течение месяца должны выехать почти 3800 детей.
Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, передает Новини.LIVE.
Эвакуацию начали в трех общинах Синельниковского района
По словам главы области, принудительная эвакуация семей с детьми началась в населенных пунктах Шахтерской, Дубовиковской и Богиновской общин Синельниковского района.
"В течение месяца опасные территории должны покинуть почти 3800 мальчиков и девочек", — отметил Александр Ганжа.
Одновременно из семи общин района продолжается эвакуация взрослого населения.
Отдельно глава ОГА сообщил о завершении эвакуации всех семей с детьми из сел Новокиевка, Ильинка и Вышетарасовка Никопольского района. Также продолжается вывоз жителей с одной из улиц Марганца и почти сотни жителей Никополя.
По информации областных властей, в целом из Синельниковского района уже эвакуировали более 49,5 тысячи человек. Из Никопольского района выехали почти 750 жителей.
Эвакуация населения осуществляется через специальные транзитные центры. Там людям оказывают финансовую, юридическую, психологическую и медицинскую помощь. Кроме того, эвакуированные могут получить продуктовые и гигиенические наборы, помощь в восстановлении документов, а также содействие в дальнейшем расселении в более безопасных регионах.
Новини.LIVE сообщали, что российские войска в очередной раз нанесли удары по Днепропетровской области. Под вражеским огнем оказались Синельниковский, Никопольский и Криворожский районы. Особенно страдает Васильковская община, которую оккупанты атакуют управляемыми авиабомбами.
Новини.LIVE сообщали, что глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа рассказал о последствиях очередного обстрела Никополя российскими войсками. По его словам, в результате вражеской атаки погибли трое мирных жителей.