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Главная Новости дня В Днепропетровской области в 23 населенных пунктах объявлена эвакуация

В Днепропетровской области в 23 населенных пунктах объявлена эвакуация

Ua ru
Дата публикации 17 июня 2026 17:10
В Днепропетровской области объявили о новой принудительной эвакуации детей
Эвакуация людей в Днепропетровской области. Фото: Новини.LIVE

В Днепропетровской области расширили перечень населенных пунктов, где введена принудительная эвакуация семей с детьми. Новые меры касаются 23 сел и поселков Синельниковского района, откуда в течение месяца должны выехать почти 3800 детей.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, передает Новини.LIVE.

Эвакуацию начали в трех общинах Синельниковского района

По словам главы области, принудительная эвакуация семей с детьми началась в населенных пунктах Шахтерской, Дубовиковской и Богиновской общин Синельниковского района.

"В течение месяца опасные территории должны покинуть почти 3800 мальчиков и девочек", — отметил Александр Ганжа.

Одновременно из семи общин района продолжается эвакуация взрослого населения.

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Отдельно глава ОГА сообщил о завершении эвакуации всех семей с детьми из сел Новокиевка, Ильинка и Вышетарасовка Никопольского района. Также продолжается вывоз жителей с одной из улиц Марганца и почти сотни жителей Никополя.

По информации областных властей, в целом из Синельниковского района уже эвакуировали более 49,5 тысячи человек. Из Никопольского района выехали почти 750 жителей.

Эвакуация населения осуществляется через специальные транзитные центры. Там людям оказывают финансовую, юридическую, психологическую и медицинскую помощь. Кроме того, эвакуированные могут получить продуктовые и гигиенические наборы, помощь в восстановлении документов, а также содействие в дальнейшем расселении в более безопасных регионах.

Новини.LIVE сообщали, что российские войска в очередной раз нанесли удары по Днепропетровской области. Под вражеским огнем оказались Синельниковский, Никопольский и Криворожский районы. Особенно страдает Васильковская община, которую оккупанты атакуют управляемыми авиабомбами.

Новини.LIVE сообщали, что глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа рассказал о последствиях очередного обстрела Никополя российскими войсками. По его словам, в результате вражеской атаки погибли трое мирных жителей.

эвакуация Днепропетровская область Днепропетровская ОВА
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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