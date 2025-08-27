Эвакуация с прифронтовых территорий — в Павлоград приехало рекордное количество переселенцев

Жители прифронтовых территорий ждут оформления документов в транзитном центре в Павлограде. Фото: Новини.LIVE/Яна Катасонова

Транзитный хаб в Павлограде для переселенцев с прифронтовых территорий Донецкой и Днепропетровской областей немного напоминает муравейник — только, к сожалению, без положительной энергетики. Ежедневно в лагерь эвакуационные автобусы привозят сотни людей, жизнь которых в их домах стала невыносимой из-за многочисленных обстрелов. У многих уже более месяца отсутствовал свет и газ, они держались до последнего. Но когда жилье было уничтожено авиабомбой, то другого выбора уже не оставалось.

О том, как функционирует транзитный хаб в Павлограде и какие люди туда ежедневно приезжают в результате эвакуации, в репортаже Новини.LIVE.

Эвакуация с прифронтовых территорий

Жители населенных пунктов, где жить сейчас крайне опасно, выходят из эвакуационного транспорта с вещами и домашними животными. Здесь можно встретить и собак, и кошек, и птиц вроде попугая. Все в стрессовом состоянии, люди не сдерживают слез. Они оставили свои дома и не знают, смогут ли когда-нибудь вернуться, хотя не теряют надежды. Некоторые приезжают без документов, потому что едва спаслись во время бомбежки КАБами.

Эвакуированные общаются с журналистами неохотно. Но, например, женщина из Межевой Днепропетровской области согласилась рассказать о ситуации. Она говорит, что уже больше месяца в городе нет света и воды — соответствующие станции были разрушены атаками оккупантов. Невозможно было свободно передвигаться даже в собственном дворе и что-то делать на огороде, ведь постоянно атаковали российские FPV-дроны.

Женщина с сыном из Доброполья Донецкой области рассказали, что их улица была полностью разрушена после атаки авиабомбами. Они выскочили из дома и даже не успели взять документы. К счастью, удалось спасти кота, которого привезли с собой в Павлоград. Животное вылетело в окно после взрыва и взрывной волны. Они оправляются от стресса и планируют восстанавливать паспорта уже в Полтаве, где им волонтеры нашли временное жилье.

В транзитном хабе эвакуированным оказывают первую помощь, и дальше они выбирают, где планируют строить новую жизнь.

"Сейчас продолжается активная эвакуация из Донецкой области, в частности из Добропольской и Белозерской громад. Эвакуированные люди прибывают в транзитный центр в Павлограде. Последние две недели наблюдается тенденция к увеличению количества эвакуированных — около 350 человек в день. Примерно 20-25% из них нуждаются в дальнейшем расселении, которое обеспечивается как государственными программами, так и помощью гуманитарных организаций", — рассказала менеджер по гуманитарной координации Екатерина Макарова.

Волонтеры, представители военных администраций и гуманитарные организации стараются создать хорошие условия для временного проживания в транзитном хабе в Павлограде. Людям предоставляют спальные места, удобные матрасы, теплые одеяла, а также еду и напитки. Менеджеры помогают с оформлением документов, медики и психологи оказывают необходимую помощь.

Эвакуация в транзитный центр Павлограда. Фото: Новини.LIVE/Яна Катасонова

Люди эвакуируются с животными. Фото: Новини.LIVE/Яна Катасонова

Кота эвакуировали из Доброполья. Фото: Новини.LIVE/Яна Катасонова

Юноша со своим домашним любимцем. Фото: Новини.LIVE/Яна Катасонова

Волонтеры помогают новоприбывшим. Фото: Новини.LIVE/Яна Катасонова

Дети приехали в Павлоград из села Звездное Днепропетровской области. Фото: Новини.LIVE/Яна Катасонова

Люди в палатке. Фото: Новини.LIVE/Яна Катасонова

Люди с котом ждут оформления документов. Фото: Новини.LIVE/Яна Катасонова

Эвакуированные прибывают в состоянии стресса. Фото: Новини.LIVE/Яна Катасонова

Из Доброполья вывезли попугая в клетке. Фото: Новини.LIVE/Яна Катасонова

Палатка-столовая. Фото: Новини.LIVE/Яна Катасонова

Ужин в транзитном центре Павлограда. Фото: Новини.LIVE/Яна Катасонова

В специально оборудованной палатке эвакуированные могут сделать себе кофе или чай. Трижды в день предоставляют теплую пищу. Новоприбывшим, которые из-за стресса не хотят идти в палатку-столовую, волонтеры выносят еду на улицу и уговаривают что-то выпить или поесть, чтобы восстановить силы и планировать дальше свое будущее.

