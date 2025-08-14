У Покровську неможлива евакуація — яка ситуація в місті

У Покровську досі є цивільні — чому їх складно евакуювати
У Покровську на Донеччині зараз спостерігається одна з найскладніших ситуацій на фронті. Російські війська розташовані менш ніж за кілометр від міста.
Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, передає Укрінформ.
У Покровську досі живуть цивільні, але евакуювати їх практично нереально
За його словами, у місті залишається 1327 цивільних мешканців. Сили оборони України утримують позиції та роблять усе можливе, щоб зупинити просування противника.
Очільник області наголосив, що евакуація з Покровська наразі можлива виключно за підтримки українських військових, оскільки противник обстрілює всі під’їзні шляхи FPV-дронами з оптоволоконним керуванням.
"Що стосується евакуації, то без Сил оборони вона зараз майже неможлива, оскільки ворог прострілює всі під’їзні шляхи FPV-дронами на оптоволокні. Ті, хто хоче зараз виїхати, можуть зробити це лише за підтримки Сил оборони", — додав Філашкін.
