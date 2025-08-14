Відео
Головна Новини дня У Покровську досі є цивільні — чому їх складно евакуювати

У Покровську досі є цивільні — чому їх складно евакуювати

Ua ru
Дата публікації: 14 серпня 2025 10:04
У Покровську неможлива евакуація — яка ситуація в місті
Руїни будинків e Покровську. Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov

У Покровську на Донеччині зараз спостерігається одна з найскладніших ситуацій на фронті. Російські війська розташовані менш ніж за кілометр від міста.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, передає Укрінформ. 

Читайте також:

У Покровську досі живуть цивільні, але евакуювати їх практично нереально

За його словами, у місті залишається 1327 цивільних мешканців. Сили оборони України утримують позиції та роблять усе можливе, щоб зупинити просування противника.

Очільник області наголосив, що евакуація з Покровська наразі можлива виключно за підтримки українських військових, оскільки противник обстрілює всі під’їзні шляхи FPV-дронами з оптоволоконним керуванням.

"Що стосується евакуації, то без Сил оборони вона зараз майже неможлива, оскільки ворог прострілює всі під’їзні шляхи FPV-дронами на оптоволокні. Ті, хто хоче зараз виїхати, можуть зробити це лише за підтримки Сил оборони", — додав Філашкін.

Нагадаємо, у Донецькій області нещодавно оголосили примусову евакуацію з кількох сіл. 

Додамо, що російські війська активізували наступальні дії на Донеччині

У ЗМІ з'являлася інформація про суттєвий прорив російських військ у Донецькій області. В ЗСУ пояснили, що насправді сталося. 

евакуація Донецька область обстріли війна в Україні Покровськ
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
