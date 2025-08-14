В Покровске невозможна эвакуация — какая ситуация в городе

Руины домов в Покровске. Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov

В Покровске Донецкой области сейчас наблюдается одна из самых сложных ситуаций на фронте. Российские войска находятся менее чем в километре от города.

Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин, передает Укринформ.

По его словам, в городе остаются 1327 гражданских жителей. Силы обороны Украины удерживают позиции и делают все возможное, чтобы остановить продвижение противника.

Глава области подчеркнул, что эвакуация из Покровска пока возможна исключительно при поддержке украинских военных, поскольку противник обстреливает все подъездные пути FPV-дронами с оптоволоконным управлением.

"Что касается эвакуации, то без Сил обороны она сейчас почти невозможна, поскольку враг простреливает все подъездные пути FPV-дронами на оптоволокне. Те, кто хочет сейчас уехать, могут сделать это только при поддержке Сил обороны", — добавил Филашкин.

Напомним, в Донецкой области недавно объявили принудительную эвакуацию из нескольких сел.

Добавим, что российские войска активизировали наступательные действия в Донецкой области.

В СМИ появлялась информация о существенном прорыве российских войск в Донецкой области. В ВСУ объяснили, что на самом деле произошло.