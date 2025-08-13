Примусова евакуація на Донеччині — перелік населених пукнтів

Евакуація. Фото: ДСНС

У населених пунктах на Донеччині оголошено примусову евакуацію для родин із дітьми. Це пов'язано із посиленням небезпеки внаслідок атак з боку російських окупантів.

Про це повідомив голова Донецької ОДА Вадим Філашкін у середу, 13 серпня.

На Донеччині оголошено обов'язкову евакуацію

Як повідомив очільник області, примусова евакуація родин із неповнолітніми буде проводитися у 14 населених пунктах Білозерської та Добропільської громад, а саме:

м. Бiлозерське;

с. Благодать;

с. Бокове;

с. Веселе Поле;

с. Весна;

с. Мирове;

с. Нововодяне;

с. Свягогорiвка;

с. Вiкторiвка;

с. Bipiвка;

с. Копанi;

с. Нововiкторiвка;

с. Новоукраїнка;

с. Степи.

За офіційними даними, на сьогоднішній день у цих населених пунктах перебуває орієнтовно 1150 дітей.

"Дав доручення місцевій владі, керівникам структурних підрозділів ОДА у координації з правоохоронцями якомога швидше організувати евакуацію сімей, в яких перебувають ці діти, та забезпечити належні умови проживання на більш безпечній території України. Вкотре наголошую: перебування на території Донецької області несе постійну небезпеку", — наголосив Вадим Філашкін.

Заява Вадима Філашкіна. Фото: скриншот повідомлення у Telegram

