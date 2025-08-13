Примусова евакуація на Донеччині — перелік населених пукнтів

На Донеччині у 14 населених пунктах оголошено примусову евакуацію
У населених пунктах на Донеччині оголошено примусову евакуацію для родин із дітьми. Це пов'язано із посиленням небезпеки внаслідок атак з боку російських окупантів.
Про це повідомив голова Донецької ОДА Вадим Філашкін у середу, 13 серпня.
На Донеччині оголошено обов'язкову евакуацію
Як повідомив очільник області, примусова евакуація родин із неповнолітніми буде проводитися у 14 населених пунктах Білозерської та Добропільської громад, а саме:
- м. Бiлозерське;
- с. Благодать;
- с. Бокове;
- с. Веселе Поле;
- с. Весна;
- с. Мирове;
- с. Нововодяне;
- с. Свягогорiвка;
- с. Вiкторiвка;
- с. Bipiвка;
- с. Копанi;
- с. Нововiкторiвка;
- с. Новоукраїнка;
- с. Степи.
За офіційними даними, на сьогоднішній день у цих населених пунктах перебуває орієнтовно 1150 дітей.
"Дав доручення місцевій владі, керівникам структурних підрозділів ОДА у координації з правоохоронцями якомога швидше організувати евакуацію сімей, в яких перебувають ці діти, та забезпечити належні умови проживання на більш безпечній території України. Вкотре наголошую: перебування на території Донецької області несе постійну небезпеку", — наголосив Вадим Філашкін.
