Головна Новини дня На Донеччині у 14 населених пунктах оголошено примусову евакуацію

На Донеччині у 14 населених пунктах оголошено примусову евакуацію

Дата публікації: 13 серпня 2025 17:12
Примусова евакуація на Донеччині — перелік населених пукнтів
Евакуація. Фото: ДСНС

У населених пунктах на Донеччині оголошено примусову евакуацію для родин із дітьми. Це пов'язано із посиленням небезпеки внаслідок атак з боку російських окупантів.

Про це повідомив голова Донецької ОДА Вадим Філашкін у середу, 13 серпня.

Читайте також:

На Донеччині оголошено обов'язкову евакуацію

Як повідомив очільник області, примусова евакуація родин із неповнолітніми буде проводитися у 14 населених пунктах Білозерської та Добропільської громад, а саме:

  • м. Бiлозерське;
  • с. Благодать;
  • с. Бокове;
  • с. Веселе Поле;
  • с. Весна;
  • с. Мирове;
  • с. Нововодяне;
  • с. Свягогорiвка;
  • с. Вiкторiвка;
  • с. Bipiвка;
  • с. Копанi;
  • с. Нововiкторiвка;
  • с. Новоукраїнка;
  • с. Степи.

За офіційними даними, на сьогоднішній день у цих населених пунктах перебуває орієнтовно 1150 дітей.

"Дав доручення місцевій владі, керівникам структурних підрозділів ОДА у координації з правоохоронцями якомога швидше організувати евакуацію сімей, в яких перебувають ці діти, та забезпечити належні умови проживання на більш безпечній території України. Вкотре наголошую: перебування на території Донецької області несе постійну небезпеку", — наголосив Вадим Філашкін.

На Донеччині оголошено примусову евакуацію
Заява Вадима Філашкіна. Фото: скриншот повідомлення у Telegram

Нагадаємо, військовий повідомив, що Росія готується до наступну на декількох ділянках фронту. Крім того, у Генштабі підтвердили, що ворог намагається просуватися під Покровськом.

Також раніше Володимир Зеленський анонсував нові кроки на Покровському напрямку.

діти евакуація родина Донецька область війна в Україні
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
