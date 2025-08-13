Принудительная эвакуация в Донецкой области — перечень населенных пунктов

В Донецкой области в 14 населенных пунктах объявлена эвакуация
В населенных пунктах Донецкой области объявлена принудительная эвакуация для семей с детьми. Это связано с усилением опасности в результате атак со стороны российских оккупантов.
Об этом сообщил председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин в среду, 13 августа.
В Донецкой области объявлена обязательная эвакуация
Как сообщил глава области, принудительная эвакуация семей с несовершеннолетними будет проводиться в 14 населенных пунктах Белозерской и Добропольской громад, а именно:
- м. Белозерское;
- с. Благодать;
- с. Боково;
- с. Веселое Поле;
- с. Весна;
- с. Мировое;
- с. Нововодяное;
- с. Святогоровка;
- с. Викторивка;
- с. Бипивка;
- с. Копани;
- с. Нововикторивка;
- с. Новоукраинка;
- с. Степи.
По официальным данным, на сегодняшний день в этих населенных пунктах находится ориентировочно 1150 детей.
"Дал поручение местным властям, руководителям структурных подразделений ОГА в координации с правоохранителями как можно скорее организовать эвакуацию семей, в которых находятся эти дети, и обеспечить надлежащие условия проживания на более безопасной территории Украины. Еще раз подчеркиваю: пребывание на территории Донецкой области несет постоянную опасность", — подчеркнул Вадим Филашкин.
