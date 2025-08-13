Принудительная эвакуация в Донецкой области — перечень населенных пунктов

Эвакуация. Фото: ГСЧС

В населенных пунктах Донецкой области объявлена принудительная эвакуация для семей с детьми. Это связано с усилением опасности в результате атак со стороны российских оккупантов.

Об этом сообщил председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин в среду, 13 августа.

В Донецкой области объявлена обязательная эвакуация

Как сообщил глава области, принудительная эвакуация семей с несовершеннолетними будет проводиться в 14 населенных пунктах Белозерской и Добропольской громад, а именно:

м. Белозерское;

с. Благодать;

с. Боково;

с. Веселое Поле;

с. Весна;

с. Мировое;

с. Нововодяное;

с. Святогоровка;

с. Викторивка;

с. Бипивка;

с. Копани;

с. Нововикторивка;

с. Новоукраинка;

с. Степи.

По официальным данным, на сегодняшний день в этих населенных пунктах находится ориентировочно 1150 детей.

"Дал поручение местным властям, руководителям структурных подразделений ОГА в координации с правоохранителями как можно скорее организовать эвакуацию семей, в которых находятся эти дети, и обеспечить надлежащие условия проживания на более безопасной территории Украины. Еще раз подчеркиваю: пребывание на территории Донецкой области несет постоянную опасность", — подчеркнул Вадим Филашкин.

Заявление Вадима Филашкина. Фото: скриншот сообщения в Telegram

Напомним, военный сообщил, что Россия готовится к наступлению на нескольких участках фронта. Кроме того, в Генштабе подтвердили, что враг пытается продвигаться под Покровском.

Также ранее Владимир Зеленский анонсировал новые шаги на Покровском направлении.