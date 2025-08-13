Видео
Главная Новости дня В Донецкой области в 14 населенных пунктах объявлена эвакуация

В Донецкой области в 14 населенных пунктах объявлена эвакуация

Ua ru
Дата публикации 13 августа 2025 17:12
Принудительная эвакуация в Донецкой области — перечень населенных пунктов
Эвакуация. Фото: ГСЧС

В населенных пунктах Донецкой области объявлена принудительная эвакуация для семей с детьми. Это связано с усилением опасности в результате атак со стороны российских оккупантов.

Об этом сообщил председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин в среду, 13 августа.

Читайте также:

В Донецкой области объявлена обязательная эвакуация

Как сообщил глава области, принудительная эвакуация семей с несовершеннолетними будет проводиться в 14 населенных пунктах Белозерской и Добропольской громад, а именно:

  • м. Белозерское;
  • с. Благодать;
  • с. Боково;
  • с. Веселое Поле;
  • с. Весна;
  • с. Мировое;
  • с. Нововодяное;
  • с. Святогоровка;
  • с. Викторивка;
  • с. Бипивка;
  • с. Копани;
  • с. Нововикторивка;
  • с. Новоукраинка;
  • с. Степи.

По официальным данным, на сегодняшний день в этих населенных пунктах находится ориентировочно 1150 детей.

"Дал поручение местным властям, руководителям структурных подразделений ОГА в координации с правоохранителями как можно скорее организовать эвакуацию семей, в которых находятся эти дети, и обеспечить надлежащие условия проживания на более безопасной территории Украины. Еще раз подчеркиваю: пребывание на территории Донецкой области несет постоянную опасность", — подчеркнул Вадим Филашкин.

На Донеччині оголошено примусову евакуацію
Заявление Вадима Филашкина. Фото: скриншот сообщения в Telegram

Напомним, военный сообщил, что Россия готовится к наступлению на нескольких участках фронта. Кроме того, в Генштабе подтвердили, что враг пытается продвигаться под Покровском.

Также ранее Владимир Зеленский анонсировал новые шаги на Покровском направлении.

дети эвакуация семья Донецкая область война в Украине
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
