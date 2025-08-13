Відео
Головна Новини дня Росія стягує війська для наступу — що помітили на фронті

Росія стягує війська для наступу — що помітили на фронті

Ua ru
Дата публікації: 13 серпня 2025 09:12
Росія стягує війська та готує масштабний наступ на кількох напрямках фронту
Військовий ЗСУ. Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov

Український військовий Кирило Сазонов заявив, що спостерігає активну підготовку російських військ до нового масштабного наступу на кількох напрямках фронту. За його словами, росіяни перекидають підрозділи з Ростовської області на Донеччину, а також з окупованого Криму — на Запоріжжя та знову на Донеччину, транспортують військове майно, харчі та, ймовірно, запчастини. Додаткові сили стягують і на Покровськ з боку Костянтинівського напрямку.

Про це Кирило Сазонов заявив в ефірі Вечір.LIVE.

Росія готується не до оборони, а до наступу

Сазонов наголосив, що це не схоже на підготовку до оборони чи перемир’я — навпаки, йдеться про концентрацію резервів і зміну тактики для проведення наступальних дій. Як приклад він згадав ситуацію в районі Покровська, де ворог уже застосовував нові підходи.

"Тобто я не бачу навіть якихось натяків на те, що, можливо, за два дні чи за тиждень буде перемир'я, всі зупиняться. Ні. Так до перемир'я не готуються. До перемир'я готуються по-іншому. Зариваються в землю, роблять укріплення", — сказав Сазонов.

Військовий зазначив, що на Сумщині українські підрозділи, зокрема 225-й штурмовий батальйон та бійці 41-ї бригади, успішно ведуть наступальні дії, а у південно-західній частині Запорізької області штурмовий батальйон 226-го підрозділу зачищав околиці одного з населених пунктів. Водночас, за його словами, ознак того, що російські війська зміцнюють оборонні позиції, немає.

Сазонов переконаний, що будь-які нинішні переговори з боку Росії можуть бути лише прикриттям для підготовки наступу та спробою виграти час.

"Будь-які перемовини зараз, мені здається, будуть прикриттям до цього наступу, намаганням потягнути час, не бачу я жодної ознаки того, що Росія готується зупинитися. На фронті нічого подібного немає", — підсумував Сазонов. 

Нагадаємо, військові повідомляли про посилення штурмових дій росіян на Добропільському та Покровському напрямках. 

Тим часом в ISW спрогнозували, що буде, якщо Україна прийме рішення вийти з Донецької області. 

російські війська ЗСУ Україна фронт ситуація на фронті
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
