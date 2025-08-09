Відео
Головна Новини дня В ISW попередили Україну про ризики, якщо ЗСУ вийдуть з Донеччини

В ISW попередили Україну про ризики, якщо ЗСУ вийдуть з Донеччини

Ua ru
Дата публікації: 9 серпня 2025 23:39
Україну чекають великі виклики, якщо ЗСУ залишать територію Донеччини, заявили в ISW
Бійці ЗСУ. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Інститут вивчення війни (ISW) висловив серйозні застереження щодо потенційних наслідків для України, якщо вона погодиться на вимогу РФ про повний відхід з території Донецької області. Експерти перелічили основні ризики для України та ЗСУ.

Відповідний звіт опубліковано на сайті ISW.

Читайте також:

Чим може загрожувати вихід ЗСУ з Донеччини

На думку фахівців, відступ українських військ призведе до втрати контролю над стратегічно важливим укріпленням, яке протягом останніх 11 років стримувало російську агресію. Росіяни отримають можливість атакувати Харківщину та Дніпропетровщину з більш вигідних позицій.

Залишення решти Донецької області без чітких гарантій мирного врегулювання надасть Росії перевагу у майбутніх військових діях, дозволивши їй уникнути тривалих та запеклих боїв за територію.

У ЗСУ виникне гостра потреба будівництва нових оборонних ліній вздовж кордонів Харківської та Дніпропетровської областей, що є значно складнішим завданням через рельєф місцевості.

Також існує великий ризик повторного вторгнення російських окупантів. В ISW вважають, що Росія з великою ймовірністю порушить будь-яку угоду про припинення вогню та відновить військову агресію проти України, якщо мирна угода не буде містити надійні механізми моніторингу та гарантії безпеки.

ISW застерігає Україну від прийняття умов РФ щодо виходу з Донецької області, оскільки це може призвести до значних стратегічних втрат та збільшити ризик майбутнього російського вторгнення.

Раніше стало відомо про заяву Володимира Зеленського, в якій він наголосив, що відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції. Президент зазначив, що свою землю окупанту українці не будуть віддавати.

Також ми повідомляли, що диктатор РФ Путін запропонував обмежене перемир’я у повітрі та на морі. Це повинне статись перед запланованою зустріччю з Дональдом Трампом на Алясці. 

переговори Донецька область ISW війна в Україні фронт
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
