Украину ждут большие вызовы, если ВСУ оставят территорию Донецкой области, заявили в ISW

Институт изучения войны (ISW) выразил серьезные предостережения относительно потенциальных последствий для Украины, если она согласится на требование РФ о полном уходе с территории Донецкой области. Эксперты перечислили основные риски для Украины и ВСУ.

Соответствующий отчет опубликован на сайте ISW.

Чем может грозить выход ВСУ из Донецкой области

По мнению специалистов, отступление украинских войск приведет к потере контроля над стратегически важным укреплением, которое в течение последних 11 лет сдерживало российскую агрессию. Россияне получат возможность атаковать Харьковскую и Днепропетровскую области с более выгодных позиций.

Оставление остальной части Донецкой области без четких гарантий мирного урегулирования предоставит России преимущество в будущих военных действиях, позволив ей избежать длительных и ожесточенных боев за территорию.

У ВСУ возникнет острая необходимость строительства новых оборонительных линий вдоль границ Харьковской и Днепропетровской областей, что является значительно более сложной задачей из-за рельефа местности.

Также существует большой риск повторного вторжения российских оккупантов. В ISW считают, что Россия с большой вероятностью нарушит любое соглашение о прекращении огня и возобновит военную агрессию против Украины, если мирное соглашение не будет содержать надежные механизмы мониторинга и гарантии безопасности.

ISW предостерегает Украину от принятия условий РФ по выходу из Донецкой области, поскольку это может привести к значительным стратегическим потерям и увеличить риск будущего российского вторжения.

Ранее стало известно о заявлении Владимира Зеленского, в котором он отметил, что ответ на украинский территориальный вопрос есть уже в Конституции. Президент отметил, что свою землю оккупанту украинцы не будут отдавать.

