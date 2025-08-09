Путін пропонує обмежене перемир’я перед самітом з Трампом

Дональд Трамп та Володимир Путін. Фото: NYT

Володимир Путін запропонував запровадити обмежене перемир’я у повітрі та на морі перед запланованою зустріччю з Дональдом Трампом. Ініціатива з’явилася напередодні саміту, який може стати ключовим для майбутніх переговорів щодо війни в Україні.

Про це повідомляє The Economist

Путін виносить на стіл ідею обмеженого перемир’я

Видання The Economist повідомляє, що російський лідер запропонував часткове перемир’я у форматі зупинки бойових дій у повітрі та на морі. Це, за задумом Кремля, має стати демонстрацією готовності до компромісу перед діалогом із президентом США Дональдом Трампом.

"Президент США Дональд Трамп оголосив 8 серпня крайнім терміном для Володимира Путіна: припинити боротьбу або зіткнутися з нищівними санкціями. Але з плином дня здавалося, що ультиматум прийшов і зник без жодних подій. Потім, близько 18:00, Білий дім оголосив, що 15 серпня на Алясці відбудеться саміт між паном Трампом і паном Путіним. Володимир Зеленський, Президент України, очевидно, не буде присутній", – пише The Economist.

Пропозиція Кремля охоплює лише повітряний і морський простір, не торкаючись активних сухопутних бойових дій. Джерела видання допускають, що під час переговорів може бути розроблений ширший пакет угод, проте фактично це виглядатиме як замороження конфлікту. Попри це, позиції України, Росії та США залишаються кардинально різними, що ускладнює пошук спільного формату мирної угоди.

"Судячи з усього, існує кілька нових текстів, які перекривають один одного і які джерела описують як паралельні роботи", – зазначає The Economist.

Також розкриті деталі тригодинної зустрічі між спецпредставником Трампа Стівом Віткоффом і Путіним. Американський дипломат запропонував Кремлю реінтеграцію Росії у світову економіку, зокрема скасування санкцій та зняття обмежень на торгівлю вуглеводнями. У відповідь Путін заявив, що готовий припинити бойові дії, якщо Україна добровільно вийде з Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, що спецпредставник США Стів Віткофф помилково інтерпретував умови, які Москва висунула для припинення бойових дій в Україні. Володимир Путін, як з’ясувалося, дав згоду лише на часткове перемир’я.

Раніше ми також інформували, що за умови прийняття вимог Кремля, — добровільного виходу з Донецької області, — Україна втратить стратегічний оборонний рубіж, який стримував наступ російських військ понад 11 років. Експерти застерігають, що Росія, ймовірно, знову порушить будь-які домовленості та відновить агресію у майбутньому.