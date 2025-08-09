Чим загрожує Україні втрата Донеччини

РФ вимагає віддати Донеччину — ISW спрогнозували, чим це загрожує
Україна втратить "пояс фортець", який стримував російських окупантів 11 років, якщо погодиться на вимоги РФ — вихід із Донецької області. А РФ, найімовірніше, порушить будь-яку мирну угоду та відновить військову агресію проти України в майбутньому.
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.
Що дасть РФ повне захоплення Донеччини?
За словами аналітиків, таке рішення надасть армії РФ надзвичайно вигідне становище для відновлення атак на набагато вигідніших умовах, уникнувши тривалої боротьби за територію.
Крім того, в ISW вважають, що Росія, швидше за все, порушить будь-яке майбутнє перемир'я або мирну угоду та відновить військову агресію проти України в майбутньому, якщо в угоді не будуть міститися надійні механізми моніторингу та гарантій безпеки для нашої держави.
"Пояс фортець" України — що відомо
Аналітики ISW зазначають, що "Пояс фортець" України протягом останніх 11 років був головною перешкодою для територіальних амбіцій Кремля в Україні.
"Він складається з чотирьох великих міст і декількох містечок та селищ, що простягаються з півночі на південь вздовж шосе H-20 Костянтинівка-Слов'янськ, з загальною довоєнною чисельністю населення понад 380 537 осіб", — йдеться в повідомленні.
Лінія має довжину 50 кілометрів, а Слов'янськ та Краматорськ утворюють північну половину оборонного поясу та слугують важливими логістичними центрами для українських захисників, що боронять Донецьку область.
Південну частину поясу утворюють Дружківка, Олексієво-Дружківка та Костянтинівка.
"Українські сили вперше почали будувати оборонні позиції в цих містах та навколо них після того, як відбили їх у проросійських сил, які в квітні 2014 року атакували та захопили Слов'янськ, Краматорськ, Дружківку та Костянтинівку", — нагадали експерти.
Тому українські війська утримують контроль над цими містами з липня 2014 року.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що в мирній угоді щодо завершення війни в Україні буде обмін територіями. Він вважає, що "це відбудеться на благо двох сторін".
Президент України Володимир Зеленський у відповідь на це заявив, що дарувати свою землю окупанту українці не будуть.
