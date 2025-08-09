Чим загрожує Україні втрата Донеччини

Українські воїни. Фото: 1 окрема танкова Сіверська бригада

Україна втратить "пояс фортець", який стримував російських окупантів 11 років, якщо погодиться на вимоги РФ — вихід із Донецької області. А РФ, найімовірніше, порушить будь-яку мирну угоду та відновить військову агресію проти України в майбутньому.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Реклама

Читайте також:

Що дасть РФ повне захоплення Донеччини?

За словами аналітиків, таке рішення надасть армії РФ надзвичайно вигідне становище для відновлення атак на набагато вигідніших умовах, уникнувши тривалої боротьби за територію.

Крім того, в ISW вважають, що Росія, швидше за все, порушить будь-яке майбутнє перемир'я або мирну угоду та відновить військову агресію проти України в майбутньому, якщо в угоді не будуть міститися надійні механізми моніторингу та гарантій безпеки для нашої держави.

"Пояс фортець" України — що відомо

Аналітики ISW зазначають, що "Пояс фортець" України протягом останніх 11 років був головною перешкодою для територіальних амбіцій Кремля в Україні.

"Він складається з чотирьох великих міст і декількох містечок та селищ, що простягаються з півночі на південь вздовж шосе H-20 Костянтинівка-Слов'янськ, з загальною довоєнною чисельністю населення понад 380 537 осіб", — йдеться в повідомленні.

Лінія має довжину 50 кілометрів, а Слов'янськ та Краматорськ утворюють північну половину оборонного поясу та слугують важливими логістичними центрами для українських захисників, що боронять Донецьку область.

Південну частину поясу утворюють Дружківка, Олексієво-Дружківка та Костянтинівка.

"Українські сили вперше почали будувати оборонні позиції в цих містах та навколо них після того, як відбили їх у проросійських сил, які в квітні 2014 року атакували та захопили Слов'янськ, Краматорськ, Дружківку та Костянтинівку", — нагадали експерти.

Тому українські війська утримують контроль над цими містами з липня 2014 року.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що в мирній угоді щодо завершення війни в Україні буде обмін територіями. Він вважає, що "це відбудеться на благо двох сторін".

Президент України Володимир Зеленський у відповідь на це заявив, що дарувати свою землю окупанту українці не будуть.