Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня РФ вимагає віддати Донеччину — ISW спрогнозували, чим це загрожує

РФ вимагає віддати Донеччину — ISW спрогнозували, чим це загрожує

Ua ru
Дата публікації: 9 серпня 2025 10:24
Чим загрожує Україні втрата Донеччини
Українські воїни. Фото: 1 окрема танкова Сіверська бригада

Україна втратить "пояс фортець", який стримував російських окупантів 11 років, якщо погодиться на вимоги РФ — вихід із Донецької області. А РФ, найімовірніше, порушить будь-яку мирну угоду та відновить військову агресію проти України в майбутньому.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Реклама
Читайте також:

Що дасть РФ повне захоплення Донеччини?

За словами аналітиків, таке рішення надасть армії РФ надзвичайно вигідне становище для відновлення атак на набагато вигідніших умовах, уникнувши тривалої боротьби за територію. 

Крім того, в ISW вважають, що Росія, швидше за все, порушить будь-яке майбутнє перемир'я або мирну угоду та відновить військову агресію проти України в майбутньому, якщо в угоді не будуть міститися надійні механізми моніторингу та гарантій безпеки для нашої держави. 

"Пояс фортець" України — що відомо

Аналітики ISW зазначають, що "Пояс фортець" України протягом останніх 11 років був головною перешкодою для територіальних амбіцій Кремля в Україні.

"Він складається з чотирьох великих міст і декількох містечок та селищ, що простягаються з півночі на південь вздовж шосе H-20 Костянтинівка-Слов'янськ, з загальною довоєнною чисельністю населення понад 380 537 осіб", — йдеться в повідомленні.

Лінія має довжину 50 кілометрів, а Слов'янськ та Краматорськ утворюють північну половину оборонного поясу та слугують важливими логістичними центрами для українських захисників, що боронять Донецьку область. 

Південну частину поясу утворюють Дружківка, Олексієво-Дружківка та Костянтинівка.

"Українські сили вперше почали будувати оборонні позиції в цих містах та навколо них після того, як відбили їх у проросійських сил, які в квітні 2014 року атакували та захопили Слов'янськ, Краматорськ, Дружківку та Костянтинівку", — нагадали експерти.

Тому українські війська утримують контроль над цими містами з липня 2014 року.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що в мирній угоді щодо завершення війни в Україні буде обмін територіями. Він вважає, що "це відбудеться на благо двох сторін".

Президент України Володимир Зеленський у відповідь на це заявив, що дарувати свою землю окупанту українці не будуть

володимир путін Донецька область окупанти ISW війна в Україні
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації