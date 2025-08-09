Чем грозит Украине потеря Донбасса

Украинские воины. Фото: 1 отдельная танковая Северская бригада

Украина потеряет "пояс крепостей", который сдерживал российских оккупантов 11 лет, если согласится на требования РФ — выход из Донецкой области. А РФ, скорее всего, нарушит любое мирное соглашение и возобновит военную агрессию против Украины в будущем.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

Что даст РФ полный захват Донецкой области?

По словам аналитиков, такое решение предоставит армии РФ чрезвычайно выгодное положение для возобновления атак на гораздо более выгодных условиях, избежав длительной борьбы за территорию.

Кроме того, в ISW считают, что Россия, скорее всего, нарушит любое будущее перемирие или мирное соглашение и возобновит военную агрессию против Украины в будущем, если в соглашении не будут содержаться надежные механизмы мониторинга и гарантий безопасности для нашего государства.

"Пояс крепостей" Украины — что известно

Аналитики ISW отмечают, что "Пояс крепостей" Украины в течение последних 11 лет был главным препятствием для территориальных амбиций Кремля в Украине.

"Он состоит из четырех крупных городов и нескольких городков и поселков, простирающихся с севера на юг вдоль шоссе H-20 Константиновка-Славянск, с общей довоенной численностью населения более 380 537 человек", — говорится в сообщении.

Линия имеет длину 50 километров, а Славянск и Краматорск образуют северную половину оборонительного пояса и служат важными логистическими центрами для украинских защитников, которые защищают Донецкую область.

Южную часть пояса образуют Дружковка, Алексеево-Дружковка и Константиновка.

"Украинские силы впервые начали строить оборонительные позиции в этих городах и вокруг них после того, как отбили их у пророссийских сил, которые в апреле 2014 года атаковали и захватили Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку", — напомнили эксперты.

Поэтому украинские войска удерживают контроль над этими городами с июля 2014 года.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что в мирном соглашении по завершению войны в Украине будет обмен территориями. Он считает, что "это произойдет на благо двух сторон".

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на это заявил, что дарить свою землю оккупанту украинцы не будут.