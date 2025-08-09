Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Коваленко пояснив загрозу розмови Путіна про Україну без України

Коваленко пояснив загрозу розмови Путіна про Україну без України

Ua ru
Дата публікації: 9 серпня 2025 19:25
Коваленко: Росія не вирішує нічого в Європі та на Кавказі
Андрій Коваленко. Фото: Детектор медіа

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко розкритикував підхід Володимира Путіна, який дозволяє собі обговорювати питання України без її участі. Він порівняв це з можливими майбутніми заявами про Балтію без країн Балтії. На думку Коваленка, Росія втратила статус повноцінного гравця у світовій політиці та залежить від зовнішніх ресурсів і технологій.

Про це керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко написав у власному Telegram-каналі.

Реклама
Читайте також:
Коваленко пояснив загрозу розмову Путіна про Україну без України - фото 1
Допис Коваленко у Telegram. Фото: скріншот

Коваленко про хибну логіку Кремля

"Путін продовжує вдавати, що він може говорити про Україну без України. Так само в один день він вважатиме, що може говорити про Балтію без Балтії — це спосіб мислення", — зазначив Андрій Коваленко.

Він наголосив, що сучасна Росія є країною обмеженої суб’єктності, яка цілковито залежить від продажу енергоресурсів на Глобальний Південь, постачання зброї та боєприпасів з Північної Кореї, а також від чужих технологій і схем обходу санкцій.

За словами Коваленка, держава з таким становищем не може бути рівною США чи Китаю, а також гарантовано не відіграє ключової ролі на пострадянському просторі, у Європі, на Кавказі чи Близькому Сході.

"Бажання Путіна зробити світ, в якому Європа вирішує питання регіону не тільки з США, але й з Росією, є жалюгідним за своєю логікою", — підсумував він.

Нагадаємо, що МЗС Росії заявило про скасування мораторію на розміщення ракет середньої та малої дальності наземного базування. У Центрі протидії дезінформації зазначили, що це радше символічний крок, адже такі ракети вже розміщувалися на території тимчасово окупованого Криму.

Раніше ми також інформували, що Президент США Дональд Трамп нещодавно попередив — якщо протягом 50 днів Москва не погодиться на припинення бойових дій, Сполучені Штати введуть тарифи проти Росії та її торговельних союзників. Керівник ЦПД Андрій Коваленко висловився щодо того, чи піде Путін на завершення війни у визначені терміни.

США Китай володимир путін дезінформація РНБО ЦПД
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації