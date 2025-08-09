Коваленко: Росія не вирішує нічого в Європі та на Кавказі

Андрій Коваленко. Фото: Детектор медіа

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко розкритикував підхід Володимира Путіна, який дозволяє собі обговорювати питання України без її участі. Він порівняв це з можливими майбутніми заявами про Балтію без країн Балтії. На думку Коваленка, Росія втратила статус повноцінного гравця у світовій політиці та залежить від зовнішніх ресурсів і технологій.

Про це керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко написав у власному Telegram-каналі.

Реклама

Читайте також:

Допис Коваленко у Telegram. Фото: скріншот

Коваленко про хибну логіку Кремля

"Путін продовжує вдавати, що він може говорити про Україну без України. Так само в один день він вважатиме, що може говорити про Балтію без Балтії — це спосіб мислення", — зазначив Андрій Коваленко.

Він наголосив, що сучасна Росія є країною обмеженої суб’єктності, яка цілковито залежить від продажу енергоресурсів на Глобальний Південь, постачання зброї та боєприпасів з Північної Кореї, а також від чужих технологій і схем обходу санкцій.

За словами Коваленка, держава з таким становищем не може бути рівною США чи Китаю, а також гарантовано не відіграє ключової ролі на пострадянському просторі, у Європі, на Кавказі чи Близькому Сході.

"Бажання Путіна зробити світ, в якому Європа вирішує питання регіону не тільки з США, але й з Росією, є жалюгідним за своєю логікою", — підсумував він.

Нагадаємо, що МЗС Росії заявило про скасування мораторію на розміщення ракет середньої та малої дальності наземного базування. У Центрі протидії дезінформації зазначили, що це радше символічний крок, адже такі ракети вже розміщувалися на території тимчасово окупованого Криму.

Раніше ми також інформували, що Президент США Дональд Трамп нещодавно попередив — якщо протягом 50 днів Москва не погодиться на припинення бойових дій, Сполучені Штати введуть тарифи проти Росії та її торговельних союзників. Керівник ЦПД Андрій Коваленко висловився щодо того, чи піде Путін на завершення війни у визначені терміни.