Росія давно вийшла з договору РСМД і ракети встановили в окупованому Криму, заявили у ЦПД

Російські ракети "Іскандер". Ілюстративне фото: Укрінформ

Міністерство закордонних справ РФ оголосило про припинення виконання мораторію на розгортання ракет середньої та малої дальності (РСМД) наземного базування. Але у Центрі протидії дезінформації вважають, що це просто формальність — ракети вже біли в тимчасово окупованому Криму.

Про це у своєму Telegram повідомив очільник ЦПД Андрій Коваленко.

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У своєму повідомленні російське відомство обґрунтовує це рішення "нарощуванням" РСМД країнами "колективного Заходу", які, на їхню думку, розміщують ці ракети в Європі та Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

Російське керівництво зазначає, що конкретні дії у відповідь будуть визначені після "міжвідомчого аналізу" масштабів розгортання американських і інших західних РСМД наземного базування та загальної ситуації у сфері міжнародної безпеки та стратегічної стабільності.

Своєю чергою у ЦПД при РНБО України підкреслюють, що ракети РФ й так стояли напоготові з 2019 року в тимчасово окупованому Криму, коли Дональд Трамп вийшов з ДРСМД через російське порушення.

"Тепер це подають як "відповідь" на "західну ескалацію" і допомогу Україні, але сенс суто пропагандистський", — зазначив Андрій Коваленко.

На його думку, цей крок нічого не змінить у балансі сил — хіба що Москва зможе далі лякати "Орєшніком" у Білорусі — тим, який під час другого пуску не полетів.

Раніше повідомлялось, що диктатор РФ Путін заявив про початок серійного виробництва балістичної ракети "Орєшнік". Зброя нібито вже передана до використання армії російських окупантів.

Нагадаємо, що під час інтерв'ю російський диктатор також назвав умови РФ для завершення війни в Україні.