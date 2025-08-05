Россия давно вышла из договора РСМД и ракеты установили в оккупированном Крыму, заявили в ЦПД

Российские ракеты "Искандер". Иллюстративное фото: Укринформ

Министерство иностранных дел РФ объявило о прекращении выполнения моратория на развертывание ракет средней и малой дальности (РСМД) наземного базирования. Но в Центре противодействия дезинформации считают, что это просто формальность — ракеты уже были во временно оккупированном Крыму.

Об этом в своем Telegram сообщил глава ЦПД Андрей Коваленко.

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В своем сообщении российское ведомство обосновывает это решение "наращиванием" РСМД странами "коллективного Запада", которые, по их мнению, размещают эти ракеты в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Российское руководство отмечает, что конкретные ответные действия будут определены после "межведомственного анализа" масштабов развертывания американских и других западных РСМД наземного базирования и общей ситуации в сфере международной безопасности и стратегической стабильности.

В свою очередь в ЦПД при СНБО Украины подчеркивают, что ракеты РФ и так стояли наготове с 2019 года во временно оккупированном Крыму, когда Дональд Трамп вышел из ДРСМД из-за российского нарушения.

"Теперь это подают как "ответ" на "западную эскалацию" и помощь Украине, но смысл чисто пропагандистский", — отметил Андрей Коваленко.

По его мнению, этот шаг ничего не изменит в балансе сил - разве что Москва сможет дальше пугать "Орешником" в Беларуси - тем, который во время второго пуска не полетел.

Ранее сообщалось, что диктатор РФ Путин заявил о начале серийного производства баллистической ракеты "Орешник". Оружие якобы уже передано к использованию армии российских оккупантов.

Напомним, что во время интервью российский диктатор также назвал условия РФ для завершения войны в Украине.