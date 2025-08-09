Коваленко: Россия не решает ничего в Европе и на Кавказе

Коваленко объяснил угрозу разговора Путина об Украине без Украины
Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко раскритиковал подход Владимира Путина, который позволяет себе обсуждать вопрос Украины без ее участия. Он сравнил это с возможными будущими заявлениями о Балтии без стран Балтии. По мнению Коваленко, Россия потеряла статус полноценного игрока в мировой политике и зависит от внешних ресурсов и технологий.
Об этом руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко написал в собственном Telegram-канале.
Коваленко о ложной логике Кремля
"Путин продолжает делать вид, что он может говорить об Украине без Украины. Так же в один день он будет считать, что может говорить о Балтии без Балтии — это способ мышления", — отметил Андрей Коваленко.
Он отметил, что современная Россия является страной ограниченной субъектности, которая полностью зависит от продажи энергоресурсов на Глобальный Юг, поставки оружия и боеприпасов из Северной Кореи, а также от чужих технологий и схем обхода санкций.
По словам Коваленко, государство с таким положением не может быть равным США или Китаю, а также гарантированно не играет ключевой роли на постсоветском пространстве, в Европе, на Кавказе или Ближнем Востоке. "Желание Путина сделать мир, в котором Европа решает вопросы региона не только с США, но и с Россией, является жалким по своей логике", — подытожил он.
Напомним, что МИД России заявил об отмене моратория на размещение ракет средней и малой дальности наземного базирования. В Центре противодействия дезинформации отметили, что это скорее символический шаг, ведь такие ракеты уже размещались на территории временно оккупированного Крыма.
Ранее мы также информировали, что Президент США Дональд Трамп недавно предупредил - если в течение 50 дней Москва не согласится на прекращение боевых действий, Соединенные Штаты введут тарифы против России и ее торговых союзников. Руководитель ЦПИ Андрей Коваленко высказался относительно того, пойдет ли Путин на завершение войны в определенные сроки.
