Коваленко: Россия не решает ничего в Европе и на Кавказе

Андрей Коваленко. Фото: Детектор медиа

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко раскритиковал подход Владимира Путина, который позволяет себе обсуждать вопрос Украины без ее участия. Он сравнил это с возможными будущими заявлениями о Балтии без стран Балтии. По мнению Коваленко, Россия потеряла статус полноценного игрока в мировой политике и зависит от внешних ресурсов и технологий.

Об этом руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко написал в собственном Telegram-канале.

Сообщение Коваленко в Telegram. Фото: скриншот

Коваленко о ложной логике Кремля

"Путин продолжает делать вид, что он может говорить об Украине без Украины. Так же в один день он будет считать, что может говорить о Балтии без Балтии — это способ мышления", — отметил Андрей Коваленко.

Он отметил, что современная Россия является страной ограниченной субъектности, которая полностью зависит от продажи энергоресурсов на Глобальный Юг, поставки оружия и боеприпасов из Северной Кореи, а также от чужих технологий и схем обхода санкций.

По словам Коваленко, государство с таким положением не может быть равным США или Китаю, а также гарантированно не играет ключевой роли на постсоветском пространстве, в Европе, на Кавказе или Ближнем Востоке. "Желание Путина сделать мир, в котором Европа решает вопросы региона не только с США, но и с Россией, является жалким по своей логике", — подытожил он.

