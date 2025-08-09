Видео
Кремль заговорил о перемирии перед переговорами с США

Кремль заговорил о перемирии перед переговорами с США

Ua ru
Дата публикации 9 августа 2025 20:42
Путин предлагает ограниченное перемирие перед саммитом с Трампом
Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: NYT

Владимир Путин предложил ввести ограниченное перемирие в воздухе и на море перед запланированной встречей с Дональдом Трампом. Инициатива появилась накануне саммита, который может стать ключевым для будущих переговоров по войне в Украине.

Об этом сообщает The Economist

Читайте также:

Путин выносит на стол идею ограниченного перемирия

Издание The Economist сообщает, что российский лидер предложил частичное перемирие в формате остановки боевых действий в воздухе и на море. Это, по замыслу Кремля, должно стать демонстрацией готовности к компромиссу перед диалогом с президентом США Дональдом Трампом.

"Президент США Дональд Трамп объявил 8 августа крайним сроком для Владимира Путина: прекратить борьбу или столкнуться с сокрушительными санкциями. Но с течением дня казалось, что ультиматум пришел и исчез без всяких событий. Затем, около 18:00, Белый дом объявил, что 15 августа на Аляске состоится саммит между господином Трампом и господином Путиным. Владимир Зеленский, Президент Украины, очевидно, не будет присутствовать", — пишет The Economist.

Предложение Кремля охватывает только воздушное и морское пространство, не касаясь активных сухопутных боевых действий. Источники издания допускают, что во время переговоров может быть разработан более широкий пакет соглашений, однако фактически это будет выглядеть как замораживание конфликта. Несмотря на это, позиции Украины, России и США остаются кардинально разными, что затрудняет поиск общего формата мирного соглашения.

"Судя по всему, существует несколько новых текстов, которые перекрывают друг друга и которые источники описывают как параллельные работы", — отмечает The Economist.

Также раскрыты детали трехчасовой встречи между спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом и Путиным. Американский дипломат предложил Кремлю реинтеграцию России в мировую экономику, в частности отмену санкций и снятие ограничений на торговлю углеводородами. В ответ Путин заявил, что готов прекратить боевые действия, если Украина добровольно выйдет из Донецкой и Луганской областей.

Напомним, что спецпредставитель США Стив Уиткофф ошибочно интерпретировал условия, которые Москва выдвинула для прекращения боевых действий в Украине. Владимир Путин, как выяснилось, дал согласие лишь на частичное перемирие.

Ранее мы также информировали, что при условии принятия требований Кремля, — добровольного выхода из Донецкой области, — Украина потеряет стратегический оборонительный рубеж, который сдерживал наступление российских войск более 11 лет. Эксперты предостерегают, что Россия, вероятно, снова нарушит любые договоренности и возобновит агрессию в будущем.

Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
