Россия стягивает войска и готовит масштабное наступление на нескольких направлениях фронта

Украинский военный Кирилл Сазонов заявил, что наблюдает активную подготовку российских войск к новому масштабному наступлению на нескольких направлениях фронта. По его словам, россияне перебрасывают подразделения из Ростовской области в Донецкую область, а также из оккупированного Крыма — на Запорожье и снова в Донецкую область, транспортируют военное имущество, продовольствие и, вероятно, запчасти. Дополнительные силы стягивают и на Покровск со стороны Константиновского направления.

Россия готовится не к обороне, а к наступлению

Сазонов отметил, что это не похоже на подготовку к обороне или перемирию — наоборот, речь идет о концентрации резервов и изменении тактики для проведения наступательных действий. В качестве примера он вспомнил ситуацию в районе Покровска, где враг уже применял новые подходы.

"То есть я не вижу даже каких-то намеков на то, что, возможно, через два дня или через неделю будет перемирие, все остановятся. Нет. Так к перемирию не готовятся. К перемирию готовятся по-другому. Зарываются в землю, делают укрепления", — сказал Сазонов.

Военный отметил, что на Сумщине украинские подразделения, в частности 225-й штурмовой батальон и бойцы 41-й бригады, успешно ведут наступательные действия, а в юго-западной части Запорожской области штурмовой батальон 226-го подразделения зачищал окрестности одного из населенных пунктов. В то же время, по его словам, признаков того, что российские войска укрепляют оборонительные позиции, нет.

Сазонов убежден, что любые нынешние переговоры со стороны России могут быть лишь прикрытием для подготовки наступления и попыткой выиграть время.

"Любые переговоры сейчас, мне кажется, будут прикрытием к этому наступлению, попыткой потянуть время, не вижу я ни одного признака того, что Россия готовится остановиться. На фронте ничего подобного нет", — подытожил Сазонов.

