Евакуація з Дніпропетровщини - працюють Білий янгол та Фенікс

Ігор Клименко. Фото: МВС

На Дніпропетровщині почали роботу евакуаційні групи "Білий янгол". Від початку серпня ними здійснено понад 50 виїздів, із небезпечних районів евакуйовано 570 людей, в тому числі 174 дитини.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Реклама

Читайте також:

Допис Клименка. Фото: скриншот

Хто евакуйовує людей з Дніпропетровщини

Клименко розповів, що 12 поліцейських, які працюють зараз в евакуаційних групах, пройшли стажування на Донеччині. Незабаром ці групи отримають додаткові авто з бронезахистом, що посилить їхні можливості.

Крім того, за словами Клименка, в небезпечних районах Дніпропетровщини працюють шість евакуаційних груп "Фенікс" ДСНС.

"Головне питання для всіх — безпека людей. Саме тому ми розвиваємо наші ініціативи "Поліцейський офіцер громади" та "Офіцер-рятувальник громади". Дніпропетровщина активно долучається до цих проєктів, і я вдячний за підтримку", — додав він.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, чому із Покровська майже не можливо евакуювати людей.

У Донецькій області нещодавно оголосили примусову евакуаціюз кількох сіл.