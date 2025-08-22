Видео
Клименко рассказал, как происходит эвакуация из Днепропетровщины

Клименко рассказал, как происходит эвакуация из Днепропетровщины

Ua ru
Дата публикации 22 августа 2025 23:21
Эвакуация из Днепропетровщины - работают Белый ангел и Феникс
Игорь Клименко. Фото: МВД

На Днепропетровщине начали работу эвакуационные группы "Белый ангел". С начала августа ими осуществлено более 50 выездов, из опасных районов эвакуированы 570 человек, в том числе 174 ребенка.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Читайте также:
скрин Клименко
Сообщение Клименко. Фото: скриншот

Кто эвакуирует людей из Днепропетровской области

Клименко рассказал, что 12 полицейских, которые работают сейчас в эвакуационных группах, прошли стажировку в Донецкой области. Вскоре эти группы получат дополнительные авто с бронезащитой, что усилит их возможности.

Кроме того, по словам Клименко, в опасных районах Днепропетровщины работают шесть эвакуационных групп "Феникс" ГСЧС.

"Главный вопрос для всех — безопасность людей. Именно поэтому мы развиваем наши инициативы "Полицейский офицер громады" и "Офицер-спасатель громады". Днепропетровщина активно приобщается к этим проектам, и я благодарен за поддержку", — добавил он.

Напомним, ранее мы сообщали, почему из Покровска почти невозможно эвакуировать людей.

В Донецкой области недавно объявили принудительную эвакуацию изнескольких сел.

МВД эвакуация Днепропетровская область Игорь Клименко война в Украине
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
