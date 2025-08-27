Відео
Головна Новини дня Павлоград прийняв рекордний потік переселенців і тварин — фото

Ua ru
Дата публікації: 27 серпня 2025 09:15
Евакуація з прифронтових територій — у Павлоград приїхала рекордна кількість переселенців
Мешканці прифронтових територій чекають оформлення документів у транзитному центрі у Павлограді. Фото: Новини.LIVE/Яна Катасонова

Транзитний хаб у Павлограді для переселенців з прифронтових територій Донецької і Дніпропетровської областей трішки нагадує мурашник — тільки, на жаль, без позитивної енергетики. Щодня у табір евакуаційні автобуси привозять сотні людей, життя яких у їх домівках стало нестерпним через численні обстріли. У багатьох вже понад місяць було відсутнє світло і газ, вони тримались до останнього. Але коли житло було знищене авіабомбою, то іншого вибору вже не залишалося.

Про те, як функціонує транзитний хаб у Павлограді і які люди туди щодня приїжджають внаслідок евакуації, у репортажі Новини.LIVE.

Евакуація з прифронтових територій

Мешканці населених пунктів, де жити зараз вкрай небезпечно, виходять з евакуаційного транспорту з речами і домашніми тваринами. Тут можна зустріти і собак, і котів, і птахів на кшталт папуги. Усі у стресовому стані, люди не стримують сліз. Вони залишили свої домівки і не знають, чи зможуть колись повернутися, хоча не втрачають надії. Дехто приїздить без документів, бо ледь врятувався під час бомбардування КАБами.

Евакуйовані спілкуються з журналістами неохоче. Але, наприклад, жінка з Межової Дніпропетровської області погодилась розповісти про ситуацію. Вона каже, що вже понад місяць у місті немає світла і води — відповідні станції були зруйновані атаками окупантів. Неможливо було вільно пересуватися навіть на власному подвір'ї і щось робити на городі, адже постійно атакували російські FPV-дрони.

Жінка з сином з Добропілля Донецької області розповіли, що їх вулиця була вщент зруйнована після атаки авіабомбами. Вони вискочили з будинку і навіть не встигли взяти документи. На щастя, вдалося врятувати кота, якого привезли з собою у Павлоград. Тварина вилетіла у вікно після вибуху і вибухової хвилі. Вони оговтуються від стресу і планують відновлювати паспорти вже у Полтаві, де їм волонтери знайшли тимчасове житло.

У транзитному хабі евакуйованим надають першу допомогу і далі вони обирають, де планують будувати нове життя.

"Наразі триває активна евакуація з Донецької області, зокрема з Добропільської та Білозерської громад. Евакуйовані люди прибувають до транзитного центру у Павлограді. Останні два тижні спостерігається тенденція до збільшення кількості евакуйованих — близько 350 осіб на день. Приблизно 20–25% з них потребують подальшого розселення, яке забезпечується як державними програмами, так і допомогою гуманітарних організацій", — розповіла менеджер з гуманітарної координації Катерина Макарова.

Волонтери, представники військових адміністрацій та гуманітарні організації намагаються створити хороші умови для тимчасового проживання у транзитному хабі у Павлограді. Людям надають спальні місця, зручні матраци, теплі ковдри, а також їжу та напої. Менеджери допомагають з оформленням документів, медики і психологи надають необхідну допомогу. 

Евакуація у транзитний центр Павлограда
Евакуація у транзитний центр Павлограда. Фото: Новини.LIVE/Яна Катасонова
Евакуація у транзитний центр Павлограда
Люди евакуюються з тваринами. Фото: Новини.LIVE/Яна Катасонова
Евакуація у транзитний центр Павлограда
Кота евакуювали з Добропілля. Фото: Новини.LIVE/Яна Катасонова
Евакуація у транзитний центр Павлограда
Юнак зі своїм домашнім улюбленцем Фото: Новини.LIVE/Яна Катасонова
Евакуація у транзитний центр Павлограда
Волонтери допомагають новоприбулим. Фото: Новини.LIVE/Яна Катасонова
Евакуація у транзитний центр Павлограда
Діти приїхали до Павлограда з села Зоряне Дніпропетровської області. Фото: Новини.LIVE/Яна Катасонова
Евакуація у транзитний центр Павлограда
Люди у наметі. Фото: Новини.LIVE/Яна Катасонова
Евакуація у транзитний центр Павлограда
Люди з котом чекають оформлення документів. Фото: Новини.LIVE/Яна Катасонова
Евакуація у транзитний центр Павлограда
Евакуйовані прибувають у стані стресу. Фото: Новини.LIVE/Яна Катасонова
Евакуація у транзитний центр Павлограда
Із Добропілля вивезли папугу у клітці. Фото: Новини.LIVE/Яна Катасонова
Евакуація у транзитний центр Павлограда
Намет-їдальня. Фото: Новини.LIVE/Яна Катасонова
Евакуація у транзитний центр Павлограда
Вечеря у транзитному центрі Павлограда. Фото: Новини.LIVE/Яна Катасонова

У спеціально облаштованому наметі евакуйовані можуть зробити собі каву чи чай. Тричі на день надають теплу їжу. Новоприбулим, які через стрес не хочуть йди до намету-їдальні, волонтери виносять їжу на вулицю і вмовляють щось випити чи поїсти, щоб поновити сили и планувати далі своє майбутнє.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області почали роботу евакуаційні групи "Білий янгол".

Також ми повідомляли, що у 14 населених пунктах Донецької області було оголошено примусову евакуацію для родин із дітьми.

евакуація Дніпропетровська область біженці переселенці Павлоград
Яна Катасонова - редактор
Автор:
Яна Катасонова
