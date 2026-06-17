На Дніпропетровщині оголосили нову примусову евакуацію дітей

Евакуація людей на Дніпропетровщині. Фото: Новини.LIVE

У Дніпропетровській області розширили перелік населених пунктів, де запроваджено примусову евакуацію родин із дітьми. Нові заходи стосуються 23 сіл та селищ Синельниківського району, звідки протягом місяця мають виїхати майже 3800 дітей.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, передає Новини.LIVE.

Евакуацію розпочали у трьох громадах Синельниківщини

За словами очільника області, примусова евакуація родин із дітьми стартувала у населених пунктах Шахтарської, Дубовиківської та Богинівської громад Синельниківського району.

"Протягом місяця залишити небезпечні території мають майже 3800 хлопців та дівчат", — зазначив Олександр Ганжа.

Водночас із семи громад району продовжується евакуація дорослого населення.

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Окремо начальник ОВА повідомив про завершення евакуації всіх родин із дітьми з сіл Новокиївка, Іллінка та Вищетарасівка Нікопольського району. Також триває вивезення мешканців з однієї з вулиць Марганця та майже сотні жителів Нікополя.

За інформацією обласної влади, загалом із Синельниківського району вже евакуювали понад 49,5 тисячі людей. Із Нікопольського району виїхали майже 750 мешканців.

Евакуація населення здійснюється через спеціальні транзитні центри. Там людям надають грошову, юридичну, психологічну та медичну допомогу. Крім того, евакуйовані можуть отримати продуктові та гігієнічні набори, допомогу у відновленні документів, а також сприяння у подальшому розселенні в безпечніших регіонах.

Новини.LIVE повідомляли, що російські війська вкотре завдали ударів по Дніпропетровській області. Під ворожим вогнем опинилися Синельниківський, Нікопольський та Криворізький райони. Особливо потерпає Васильківська громада, яку окупанти атакують керованими авіабомбами.

Новини.LIVE інформували, що очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа розповів про наслідки чергового обстрілу Нікополя російськими військами. За його словами, через ворожу атаку загинули троє мирних жителів.