В Болгарии произошел пожар на складе боеприпасов EMKO

Пожар на складе боеприпасов в Болгарии. Фото: NOVA

В Болгарии в ночь на 12 сентября произошел пожар на складе боеприпасов оружейного производителя ЭМКО. Он расположен недалеко от села Горные Верпища в центральной части страны. В результате инцидента никто не пострадал.

Об этом сообщает NOVA, передает Новини.LIVE.

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Пожар на складе боеприпасов в Болгарии

Пожар возник на одном из складов, после чего огонь перекинулся еще на два расположенных рядом объекта. Всего в этой местности насчитывается 11 складов.

Экстренные службы на месте пожара. Фото: NOVA

В результате возгорания боеприпасов раздавались мощные взрывы. На месте находились двое охранников, которые немедленно покинули помещение, поэтому люди не пострадали.

"Ситуация с пожаром на складах оружейной компании ЭМКО взята под контроль. Пострадавших нет, опасности для населения нет", — заявил министр внутренних дел Болгарии Иван Демерджиев.

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По его словам, на одном из складов вспыхнул пожар, а на другом произошел взрыв. Остальные объекты остались неповреждёнными.

Пожар на складе боеприпасов. Фото: NOVA

Демерджиев подчеркнул, что проверяются все возможные причины пожара, в том числе версия о внешнем вмешательстве.

"Продолжается расследование дела, особенно после недавнего инцидента, который вновь произошел на этом предприятии. Будет рассмотрена каждая возможная причина пожара", — сказал он.

Во время беседы с премьер-министром Демерджиев выразил обеспокоенность условиями хранения боеприпасов и соблюдением мер безопасности на складских объектах.

"Очевидно, что уровень безопасности на этих объектах необходимо повысить повсеместно, а не только в Габрово", — сказал министр.

По его словам, государство примет соответствующие меры, если владельцы объектов не будут соблюдать установленные требования по хранению боеприпасов. В настоящее время начинаются масштабные проверки всех складских объектов.

Прокуратура уже возбудила дело, допрошены свидетели.

Один из директоров компании Славчо Димиев сообщил, что на складе в основном хранился порох, а также около 100 единиц боеприпасов среднего калибра. Он подчеркнул, что для недопущения подобных случаев в будущем необходимо усилить меры безопасности.

Это уже второй случай возгорания на военном заводе EMKO за последний месяц. Предыдущий пожар произошел на одном из производственных объектов компании недалеко от села Белица.

После пожара компания EMKO опубликовала заявление, в котором подчеркнула, что случаи уничтожения складов со специальным производством в Болгарии все чаще становятся обыденностью. В компании отметили, что нынешний инцидент также не стал исключением.

Как писали Новини.LIVE, 10 августа в Болгарии прогремели взрывы на территории завода по производству боеприпасов в селе Белица. Всех сотрудников предприятия EMCO эвакуировали с места происшествия.

Впоследствии стало известно, что взрывы произошли на предприятии, поставляющем боеприпасы для Украины. Сообщалось, что сначала загорелся грузовик, а после этого огонь перекинулся на склады.