Взрывы на заводе EMKO в Болгарии: предприятие поставляет боеприпасы в Украину

Взрывы на заводе в Болгарии. Фото: Денчо Минев/Facebook

В Болгарии на военном предприятии EMKO, поставляющем боеприпасы в Украину, произошла серия мощных взрывов. В результате инцидента произошла детонация боеприпасов, около 300 работников были эвакуированы, информации о погибших и пострадавших пока нет.

Об этом сообщают болгарские СМИ, передает Новини.LIVE.

На заводе прогремела серия взрывов

Инцидент произошел на частном военном заводе компании EMKO в селе Белица недалеко от города Трявна. По предварительной информации, сначала загорелся грузовик, после чего огонь распространился на склады с готовой продукцией.

В результате пожара началась детонация боеприпасов. Взрывная волна была настолько сильной, что её ощущали на расстоянии около 15 километров — в домах дрожали стекла и сдвигалась мебель.

Пожар также распространился на прилегающие лесные массивы. С опасной территории эвакуировали около 300 работников, а власти активировали национальную систему экстренного оповещения BG-ALERT.

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Завод поставляет боеприпасы в Украину

Предприятие EMKO специализируется на производстве артиллерийских и минометных боеприпасов. Компания поставляет продукцию в Украину еще с 2014 года, а после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году продолжила поставки.

Именно поэтому инцидент на предприятии имеет особое значение для Украины, ведь EMKO является одним из производителей боеприпасов, задействованных в обеспечении потребностей Украины.

Что известно о причине взрыва

Министр внутренних дел Болгарии Иван Демерджиев заявил, что основными версиями на данный момент являются техническая неисправность или человеческий фактор. Признаков диверсии, по предварительной оценке, не выявлено.

На объектах EMKO взрывы уже происходили в 2011, 2015 и 2020 годах. Болгарская прокуратура ранее заявляла о возможном российском следе в некоторых из этих инцидентов, связывая его, в частности, с поставками боеприпасов в Украину и Грузию.

В настоящее время обстоятельства сегодняшнего взрыва устанавливают компетентные службы.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Болгарии утром 10 августа на территории завода по производству боеприпасов в селе Белица произошла серия взрывов. Перед этим на предприятии загорелся грузовик, после чего огонь перекинулся на склады, где раздались взрывы.

Также Новини.LIVE писали, что в воскресенье, 9 августа, недалеко от молдавского села Крокмаз Штефан-Водского района, у украинской границы, произошел мощный взрыв. После инцидента на месте падения неизвестного предмета загорелась растительность.