Вибухи на заводі EMKO у Болгарії: підприємство постачає боєприпаси Україні

Вибухи на заводі у Болгарії. Фото: Денчо Мінев/Facebook

У Болгарії на військовому підприємстві EMKO, яке постачає боєприпаси Україні, сталася серія потужних вибухів. Внаслідок інциденту детонували боєприпаси, близько 300 працівників евакуювали, інформації про загиблих і постраждалих наразі немає.

Про це повідомляють болгарські ЗМІ, передає Новини.LIVE.

На заводі пролунала серія вибухів

Інцидент стався на приватному військовому заводі компанії EMKO в селі Беліца неподалік міста Трявна. За попередньою інформацією, спочатку загорілася вантажівка, після чого вогонь поширився на склади з готовою продукцією.

Внаслідок пожежі почалася детонація боєприпасів. Вибухова хвиля була настільки сильною, що її відчули на відстані близько 15 кілометрів — у будинках тремтіли шибки та рухалися меблі.

Пожежа також поширилася на прилеглі лісові масиви. Із небезпечної території евакуювали близько 300 працівників, а влада активувала національну систему екстреного сповіщення BG-ALERT.

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Підприємство EMKO спеціалізується на виробництві артилерійських і мінометних боєприпасів. Компанія постачає продукцію Україні ще з 2014 року, а після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році продовжила постачання.

Саме через це інцидент на підприємстві має особливе значення для України, адже EMKO є одним із виробників боєприпасів, залучених до забезпечення українських потреб.

Що відомо про причину вибуху

Міністр внутрішніх справ Болгарії Іван Демерджиєв заявив, що основними версіями наразі є технічна несправність або людський фактор. Ознак диверсії, за попередньою оцінкою, не виявлено.

На об'єктах EMKO вибухи вже траплялися у 2011, 2015 та 2020 роках. Болгарська прокуратура раніше заявляла про можливий російський слід у деяких із цих інцидентів, пов'язуючи його, зокрема, з постачанням боєприпасів Україні та Грузії.

Наразі обставини сьогоднішнього вибуху встановлюють компетентні служби.

Раніше Новини.LIVE писали, що у Болгарії вранці 10 серпня на території заводу з виробництва боєприпасів у селі Беліца сталася серія вибухів. Перед цим на підприємстві загорілася вантажівка, після чого вогонь перекинувся на склади, де пролунали вибухи.

Також Новини.LIVE інформували, що у неділю, 9 серпня, неподалік молдовського села Крокмаз Штефан-Водського району, біля українського кордону, стався потужний вибух. Після інциденту на місці падіння невідомого предмета спалахнула рослинність.