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Главная Новости дня В Болгарии на заводе боеприпасов прогремели взрывы

В Болгарии на заводе боеприпасов прогремели взрывы

Ua ru
Дата публикации 10 августа 2026 14:28
Взрывы на заводе по производству боеприпасов в Болгарии: проводится эвакуация
Дым после взрывов на заводе. Фото: БТА

В Болгарии на территории завода по производству боеприпасов в селе Белица произошли взрывы. Инцидент произошел утром 10 августа после того, как на территории предприятия загорелся грузовик, а впоследствии раздались взрывы на части складов.

Об этом пишет ВТА, передает Новини.LIVE.

На заводе в Болгарии было слышно взрывы

По словам мэра соседнего города Трявна Денчо Минева, территорию завода окружили, а всех сотрудников предприятия EMCO Ltd. эвакуировали. Пожар на самом объекте удалось потушить силами спасателей из Трявны и Габрово. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

В то же время огонь распространился на лесные массивы вблизи места происшествия. Из-за густого дыма и возможного загрязнения воздуха жителей призвали не выходить на улицу, держать окна закрытыми и использовать защитные маски.

В Плачковцах планируется установить мобильную станцию для контроля качества воздуха. На месте работают полиция, пожарные и представители региональной инспекции по вопросам окружающей среды и водных ресурсов. Из-за взрывов власти активировали систему оповещения BG-ALERT. Жителей прилегающих населенных пунктов эвакуируют в качестве меры предосторожности, а дорогу вблизи села Армянковцы перекрыли и установили контрольно-пропускной пункт.

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Как сообщали Новини.LIVE, МИД Болгарии вызвал посла Украины Олесю Илащук в связи с падением и взрывом предположительно украинского беспилотника возле Трансбалканского газопровода. В Минобороны Болгарии предположили, что это мог быть дрон-приманка "Майя", при этом подчеркнув, что нет оснований считать инцидент преднамеренным.

взрыв боеприпасы Болгария
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
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