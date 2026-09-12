У Болгарії сталася пожежа на складі боєприпасів EMKO

Пожежа на складі боєприпасів у Болгарії. Фото: NOVA

У Болгарії у ніч проти 12 вересня сталася пожежа на складі боєприпасів збройового виробника ЕМКО. Він розташований неподалік села Горні Верпища в центральній частині країни. Внаслідок інциденту люди не постраждали.

Про це повідомляє NOVA, передає Новини.LIVE.

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Пожежа на складі боєприпасів у Болгарії

Пожежа виникла на одному зі складів, після чого вогонь перекинувся ще на два розташовані поруч об’єкти. Загалом у цій місцевості налічується 11 складів.

Екстрені служби на місці пожежі. Фото: NOVA

Внаслідок загоряння боєприпасів лунали потужні вибухи. На місці були двоє охоронців, які негайно покинули приміщення, тому люди не постраждали.

"Ситуацію з пожежею на складах збройової компанії ЕМКО взято під контроль. Постраждалих немає, небезпеки для населення немає", — заявив міністр внутрішніх справ Болгарії Іван Демерджиєв.

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За його словами, на одному зі складів спалахнула пожежа, тоді як на іншому стався вибух. Інші об’єкти залишилися неушкодженими.

Пожежа на складі боєприпасів. Фото: NOVA

Демерджиєв наголосив, що перевіряється кожна можлива причина пожежі, серед яких версія зовнішнього втручання.

"Триває розслідування справи, особливо після нещодавнього інциденту, який знову стався на цьому підприємстві. Буде розглянуто кожну можливу причину пожежі", — сказав він.

Під час розмови з прем’єр-міністром Демерджиєв наголосив на занепокоєнні щодо умов зберігання боєприпасів та дотримання заходів безпеки на складських об’єктах.

"Очевидно, що рівень безпеки на цих обʼєктах потрібно підвищити скрізь, не лише в Габрово", — сказав міністр.

За його словами, держава вживатиме відповідних заходів, якщо власники об’єктів не дотримуватимуться встановлених вимог щодо зберігання боєприпасів. Наразі розпочинаються масштабні перевірки всіх складських об’єктів.

Прокуратура вже відкрила провадження у справі, допитано свідків.

Один із директорів компанії Славчо Дімієв повідомив, що на складі здебільшого зберігали порох, а також близько 100 одиниць боєприпасів середнього калібру. Він наголосив, що для недопущення подібних випадків у майбутньому необхідно посилити заходи безпеки.

Це вже другий випадок займання на військовому заводі EMKO протягом останнього місяця. Попередня пожежа сталася на одному з виробничих об’єктів компанії неподалік села Беліца.

Після пожежі компанія EMKO оприлюднила заяву, в якій наголосила, що випадки знищення складів зі спеціальним виробництвом у Болгарії дедалі частіше стають буденністю. У компанії зазначили, що нинішній інцидент також не став винятком.

Як писали Новини.LIVE, 10 серпня у Болгарії пролунали вибухи на території заводу з виробництва боєприпасів у селі Беліца. Всіх працівників підприємства EMCO евакуювали з місця інциденту.

Згодом стало відомо, що вибухи сталися на підприємстві, яке постачає боєприпаси для України. Повідомлялося, що спочатку загорілася вантажівка, а після цього вогонь перекинувся на склади.