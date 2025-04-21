Население сокращается — сколько детей должны рожать украинки

Новорожденный ребенок. Фото: Pexels

В Украине наблюдается устойчивая тенденция к снижению рождаемости, и если ее не переломить, население страны продолжит стремительно сокращаться. Всего за три года рождаемость значительно сократилась.

Об этом заявил доктор экономических наук, демограф Александр Гладун в интервью для "РБК-Украина".

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По его словам, чтобы хотя бы сохранить численность населения на нынешнем уровне, украинки должны рожать значительно больше детей. Так, для простого воспроизводства населения 100 женщин репродуктивного возраста должны рожать не менее 210-220 детей. Это классический показатель, который применяется в мировой демографической науке.

Впрочем, специалист отмечает: этот показатель не учитывает, что не все женщины способны или желают иметь детей. Кто-то не может стать матерью из-за проблем со здоровьем, другие сознательно выбирают бездетность. В итоге, чтобы компенсировать таких женщин, остальным нужно рожать в среднем по трое детей.

Сегодня же в Украине ситуация далека от этого ориентира. По словам Александра Гладуна, в 2019 году на 100 женщин приходилось 123 рожденных ребенка. В 2021-м — только 116. И хотя тогда ситуацию частично объяснял ковид, сейчас показатель еще ниже: около 95-100 детей на 100 женщин.

При этом он отметил, что подобная проблема характерна для всех развитых стран. Например, в Южной Корее на 100 женщин рождается всего 72 ребенка, в Китае — около 100, а в Японии и Италии — до 120. Даже в странах с активной демографической политикой, таких как Франция, где действует поддержка многодетных семей, рождаемость остается на уровне 170-180 детей на 100 женщин.

Напомним, директор Института демографии Элла Либанова объяснила, как старение населения влияет на страну, а также какие проблемы могут возникнуть в Украине, когда закончится война.