Відкриття кордонів після війни — Лібанова назвала ризик для України

Директорка Інституту демографії Елла Лібанова. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Директорка Інституту демографії Елла Лібанова назвала ризик після закінчення війни та відкриття кордонів. За її словами, українські родини об'єднуватимуться поза межами країни.

Про це Елла Лібанова сказала в коментарі Новини.LIVE у понеділок, 24 березня.

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Відкриття кордонів після війни

"Допоки війна не закінчиться, жінки не повернуться, бо вони поїхали з дітьми, поїхали в пошуках безпеки, кордони колись відкриються і є ризик того, що після відкриття кордонів родини будуть воззʼєднуватися за межами України, є такий ризик", — наголосила Лібанова.

Однак за прогнозами, можна розраховувати на повернення третини українських жінок.

Чим довше триває війна, тим менше жінок повертається на батьківщину, тоді як після завершення бойових дій і відкриття кордонів частина чоловіків, навпаки, виїде до них.

Вирішальним фактором для повернення в Україну залишається стан житлової інфраструктури та наявність робочих місць.

Багато українок знайшли роботу в інших країнах, проте здебільшого це не ті посади, які вони бажали б обіймати.

Нагадаємо, міністерка соціальної політики Оксана Жолнович озвучила зміни в середньому віці українців. Якщо до 24 лютого 2022 року він становив 41 рік, то нині зріс до 45 років.

Також представниця Інституту демографії Світлана Аксьонова назвала, як покращити демографічну ситуацію в Україні.