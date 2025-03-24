Открытие границ после войны — Либанова назвала риск для Украины

Директор Института демографии Элла Либанова. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Директор Института демографии Элла Либанова назвала риск после окончания войны и открытия границ. По ее словам, украинские семьи будут объединяться за пределами страны.

Об этом Элла Либанова сказала в комментарии Новини.LIVE в понедельник, 24 марта.

Читайте также:

Открытие границ после войны

"Пока война не закончится, женщины не вернутся, потому что они уехали с детьми, поехали в поисках безопасности, границы когда-то откроются и есть риск того, что после открытия границ семьи будут воссоединяться за пределами Украины, есть такой риск", — отметила Либанова.

Однако по прогнозам, можно рассчитывать на возвращение трети украинских женщин.

Чем дольше длится война, тем меньше женщин возвращается на родину, тогда как после завершения боевых действий и открытия границ часть мужчин, наоборот, уедет к ним.

Решающим фактором для возвращения в Украину остается состояние жилищной инфраструктуры и наличие рабочих мест.

Многие украинки нашли работу в других странах, однако в основном это не те должности, которые они хотели бы занимать.

Напомним, министр социальной политики Оксана Жолнович озвучила изменения в среднем возрасте украинцев. Если до 24 февраля 2022 года он составлял 41 год, то сейчас вырос до 45 лет.

Также представитель Института демографии Светлана Аксенова назвала, как улучшить демографическую ситуацию в Украине.