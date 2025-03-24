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Либанова назвала риск после окончания войны — о чем идет речь

24 марта 2025 17:57
Аркадий Пастула - Редактор
Открытие границ после войны — Либанова назвала риск для Украины
Директор Института демографии Элла Либанова. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Аркадий Пастула - Редактор

Директор Института демографии Элла Либанова назвала риск после окончания войны и открытия границ. По ее словам, украинские семьи будут объединяться за пределами страны.

Об этом Элла Либанова сказала в комментарии Новини.LIVE в понедельник, 24 марта.

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Открытие границ после войны

"Пока война не закончится, женщины не вернутся, потому что они уехали с детьми, поехали в поисках безопасности, границы когда-то откроются и есть риск того, что после открытия границ семьи будут воссоединяться за пределами Украины, есть такой риск",  отметила Либанова.

Однако по прогнозам, можно рассчитывать на возвращение трети украинских женщин.

Чем дольше длится война, тем меньше женщин возвращается на родину, тогда как после завершения боевых действий и открытия границ часть мужчин, наоборот, уедет к ним.

Решающим фактором для возвращения в Украину остается состояние жилищной инфраструктуры и наличие рабочих мест.

Многие украинки нашли работу в других странах, однако в основном это не те должности, которые они хотели бы занимать.

Напомним, министр социальной политики Оксана Жолнович озвучила изменения в среднем возрасте украинцев. Если до 24 февраля 2022 года он составлял 41 год, то сейчас вырос до 45 лет.

Также представитель Института демографии Светлана Аксенова назвала, как улучшить демографическую ситуацию в Украине.

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