Открытие границ после войны — Либанова назвала риск для Украины

Либанова назвала риск после окончания войны — о чем идет речь
Директор Института демографии Элла Либанова назвала риск после окончания войны и открытия границ. По ее словам, украинские семьи будут объединяться за пределами страны.
Об этом Элла Либанова сказала в комментарии Новини.LIVE в понедельник, 24 марта.
Открытие границ после войны
"Пока война не закончится, женщины не вернутся, потому что они уехали с детьми, поехали в поисках безопасности, границы когда-то откроются и есть риск того, что после открытия границ семьи будут воссоединяться за пределами Украины, есть такой риск", — отметила Либанова.
Однако по прогнозам, можно рассчитывать на возвращение трети украинских женщин.
Чем дольше длится война, тем меньше женщин возвращается на родину, тогда как после завершения боевых действий и открытия границ часть мужчин, наоборот, уедет к ним.
Решающим фактором для возвращения в Украину остается состояние жилищной инфраструктуры и наличие рабочих мест.
Многие украинки нашли работу в других странах, однако в основном это не те должности, которые они хотели бы занимать.
Напомним, министр социальной политики Оксана Жолнович озвучила изменения в среднем возрасте украинцев. Если до 24 февраля 2022 года он составлял 41 год, то сейчас вырос до 45 лет.
Также представитель Института демографии Светлана Аксенова назвала, как улучшить демографическую ситуацию в Украине.
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