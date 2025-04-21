Населення скорочується — скільки дітей мають народжувати українки

Новонароджене дитя. Фото: Pexels

В Україні спостерігається стійка тенденція до зниження народжуваності, і якщо її не переламати, населення країни продовжить стрімко скорочуватись. Всього за три роки народжуваність значно скоротилася.

Про це заявив доктор економічних наук, демограф Олександр Гладун в інтерв'ю для "РБК-Україна".

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За його словами, аби хоча б зберегти чисельність населення на нинішньому рівні, українки мають народжувати значно більше дітей. Так, для простого відтворення населення 100 жінок репродуктивного віку мають народжувати щонайменше 210–220 дітей. Це класичний показник, який застосовується у світовій демографічній науці.

Втім, фахівець наголошує: цей показник не враховує, що не всі жінки здатні або бажають мати дітей. Хтось не може стати матір’ю через проблеми зі здоров’ям, інші — свідомо обирають бездітність. У підсумку, щоб компенсувати таких жінок, решті потрібно народжувати в середньому по троє дітей.

Сьогодні ж в Україні ситуація далека від цього орієнтира. За словами Олександра Гладуна, у 2019 році на 100 жінок припадало 123 народжені дитини. У 2021-му — лише 116. І хоча тоді ситуацію частково пояснював ковід, наразі показник ще нижчий: близько 95–100 дітей на 100 жінок.

При цьому він зауважив, що подібна проблема характерна для всіх розвинених країн. Наприклад, у Південній Кореї на 100 жінок народжується лише 72 дитини, в Китаї — близько 100, а в Японії та Італії — до 120. Навіть у країнах із активною демографічною політикою, таких як Франція, де діє підтримка багатодітних родин, народжуваність залишається на рівні 170–180 дітей на 100 жінок.

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