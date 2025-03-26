Лібанова закликала інтегрувати покоління заради єдності

Директорка Інституту демографії Елла Лібанова. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Директорка Інституту демографії Елла Лібанова заявила, що зростання частки осіб старшого віку в населенні України зменшує потенціал розвитку країни. На її думку, за інших рівних умов це призводить до скорочення населення, готового і здатного здобувати нові знання, перекваліфіковуватись і змінювати фах. Таким чином падає і потенційна мобільність робочої сили.

Про це Елла Лібанова під час конференції, повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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На думку Лібанової, виклик старіння населення вимагає негайної відповіді. Вона підкреслила важливість міжпоколіннєвої інтеграції, яка не повинна обмежуватись символічними акціями на кшталт розповідей ветеранів у школах.

Натомість вона пропонує активніше залучати національні традиції й стимулювати регулярне та змістовне спілкування представників різних поколінь, що може стати основою для згуртованості всього суспільства.

"По-перше, ми маємо забезпечувати інтеграцію поколінь. Я не про те, щоб особи старшого віку ходили по школах і розповідали, які в них здобутки і як вони воювали на фронті. Я не про це. Але використовувати національні традиції і спілкування осіб різних поколінь в суспільстві – це дуже ефективний спосіб інтегрувати суспільство загалом", — повідомила Елла Лібанова.

На її переконання, крім інтеграції поколінь, важливо максимально зберегти потенціал старшого покоління, щоб використати його в інтересах усього суспільства.

"Ми маємо її підтримувати, посилювати, і для цього використовувати можливості інтеграції різних поколінь. Наступним кроком є максимальне збереження потенціалу цих старших поколінь", — підсумувала Лібанова.

Нагадаємо, Елла Лібанова також пояснила, яку потенційну небезпеку для демографії України несе відкриття кордонів.

Також представниця Інституту демографії пояснила, як можна покращити демографічну ситуацію в Україні.