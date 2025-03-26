Либанова призвала интегрировать поколения ради единства

Директор Института демографии Элла Либанова. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Директор Института демографии Элла Либанова заявила, что рост доли лиц старшего возраста в населении Украины уменьшает потенциал развития страны. По ее мнению, при прочих равных условиях это приводит к сокращению населения, готового и способного получать новые знания, переквалифицироваться и менять профессию. Таким образом падает и потенциальная мобильность рабочей силы.

Об этом Элла Либанова во время конференции, сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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По мнению Либановой, вызов старения населения требует немедленного ответа. Она подчеркнула важность межпоколенческой интеграции, которая не должна ограничиваться символическими акциями вроде рассказов ветеранов в школах.

Вместо этого она предлагает активнее привлекать национальные традиции и стимулировать регулярное и содержательное общение представителей разных поколений, что может стать основой для сплоченности всего общества.

"Во-первых, мы должны обеспечивать интеграцию поколений. Я не о том, чтобы лица старшего возраста ходили по школам и рассказывали, какие у них достижения и как они воевали на фронте. Но использовать национальные традиции и общение лиц разных поколений в обществе — это очень эффективный способ интегрировать общество в целом", — сообщила Элла Либанова.

По ее убеждению, кроме интеграции поколений, важно максимально сохранить потенциал старшего поколения, чтобы использовать его в интересах всего общества.

"Мы должны его поддерживать, усиливать, и для этого использовать возможности интеграции разных поколений. Следующим шагом является максимальное сохранение потенциала этих старших поколений", — подытожила Либанова.

Напомним, Элла Либанова также объяснила, какую потенциальную опасность для демографии Украины несет открытие границ.

Также представитель Института демографии объяснила, как можно улучшить демографическую ситуацию в Украине.