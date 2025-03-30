Летнее время — как влияет на здоровье перевод часов

Будильник. Фото: Freepik

В ночь на воскресенье, 30 марта, Украина перешла на летнее время. Стрелки часов перевели на час вперед.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Зачем переводят часы?

Переход на летнее время позволяет рациональнее использовать световой день и сократить потребление электроэнергии. Благодаря этому уменьшается зависимость от искусственного освещения в вечернее время, что способствует экономии ресурсов.

Что поможет быстрее привыкнуть?

Соблюдайте четкий режим — старайтесь просыпаться и ложиться спать в одно и то же время, даже если первые дни это будет непросто.

Больше света по утрам — открывайте шторы сразу после пробуждения или выходите на утреннюю прогулку. Солнечный свет помогает настроить биологические часы.

Меньше гаджетов перед сном — яркий свет экранов нарушает выработку мелатонина, что затрудняет засыпание. Выключайте телефон и компьютер хотя бы за час до сна.

Физическая активность — даже легкие физические нагрузки в течение дня помогут избежать вялости и быстрее адаптироваться к новому распорядку.

Легкий ужин — избегайте тяжелой пищи, кофеина и алкоголя вечером, чтобы не затруднять засыпание.

Ранее мы сообщали, что в мире все больше стран отказываются от перевода часов. Сейчас только 60 из 200 государств продолжают менять время дважды в год.

В то же время ученые предостерегают, что отмена этой практики может повлиять на здоровье людей, вызывая нарушение биологических ритмов.