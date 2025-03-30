Летнее время — как влияет на здоровье перевод часов

Украина ночью перешла на летнее время — зачем и как привыкнуть
В ночь на воскресенье, 30 марта, Украина перешла на летнее время. Стрелки часов перевели на час вперед.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
Зачем переводят часы?
Переход на летнее время позволяет рациональнее использовать световой день и сократить потребление электроэнергии. Благодаря этому уменьшается зависимость от искусственного освещения в вечернее время, что способствует экономии ресурсов.
Что поможет быстрее привыкнуть?
Соблюдайте четкий режим — старайтесь просыпаться и ложиться спать в одно и то же время, даже если первые дни это будет непросто.
Больше света по утрам — открывайте шторы сразу после пробуждения или выходите на утреннюю прогулку. Солнечный свет помогает настроить биологические часы.
Меньше гаджетов перед сном — яркий свет экранов нарушает выработку мелатонина, что затрудняет засыпание. Выключайте телефон и компьютер хотя бы за час до сна.
Физическая активность — даже легкие физические нагрузки в течение дня помогут избежать вялости и быстрее адаптироваться к новому распорядку.
Легкий ужин — избегайте тяжелой пищи, кофеина и алкоголя вечером, чтобы не затруднять засыпание.
Ранее мы сообщали, что в мире все больше стран отказываются от перевода часов. Сейчас только 60 из 200 государств продолжают менять время дважды в год.
В то же время ученые предостерегают, что отмена этой практики может повлиять на здоровье людей, вызывая нарушение биологических ритмов.
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